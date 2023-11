Durchgefroren aber glücklich sind die Kinder nach dem Segeln auf dem Zeulenrodaer Meer

Qingenberg. Deshalb waren in der Trainingspause heiße Duschen für die jungen Segler nötig, denen beim Wintertraining auf dem Zeulenrodaer Meer einiges abverlangt wurde.

Zwölf Segelboote des Typs Optimist A und B sowie ein Europe-Segler kamen ans Zeulenrodaer Meer und folgten damit der Einladung von Daniel Ortwig, Jugendwart beim Thüringer Seglerverband. Er hatte zusammen mit dem Segelclub Talsperre Zeulenroda zum ersten gemeinsamen Wintertraining in der Saison 2023/2024 eingeladen.

Der Zeulenrodaer Verein trug mit einem sehr guten Umfeld zum Gelingen des Wochenendes bei. Unterstützung kam auch von Eltern. Das Training übernahmen vier Trainer aus Thüringer Vereinen. Bei guten Windbedingungen um die vier Windstärken, teilweise Sonne sowie Wasser- und Lufttemperaturen über neun Grad Celsius konnten an zwei Tagen bei insgesamt etwa neun Stunden auf dem Wasser die Trainingsschwerpunkte vertieft werden. Dazu gehörte, Position an der Startlinie zu finden, Halsen vor dem Wind zu fahren, ein Tonnenmanöver durchzuführen sowie Böen und Dreher sauber auszufahren.

Mit zwölf Jollen des Typs Optimist segelten die jungen Mitglieder des Segelclubs Talsperre Zeulenroda aufs Meer zum Wintertraining hinaus. Foto: Mathias Schinnerling / Segelclub Talsperre Zeulenroda

Für einige der jungen Segler bedeuteten die Windbedingungen auch Kentertraining. Die Mädchen und Jungen stellten die Boote aber tapfer wieder auf und segelten weiter. Nach jeweils zwei Stunden konstantem Konzentrieren auf dem Wasser wurde im Vereinshaus gemeinsam ausgeruht, heiße Duschen inklusive.

Am Nachmittag wurde nach dem Aufwärmen weitertrainiert. Zur Auswertung wurde gelobt, gelernt und sich über das Erreichte und Erlebte gemeinsam ausgetauscht. Sport verbindet, besonders im Kinder- und Jugendbereich. Die jungen Segler freuen sich auf die kommenden Trainingstermine am 18./19. November sowie am 9./10. Dezember.