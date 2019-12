Dutzende Geschenke aus Greiz nach Brest

Die Freude war dem Vorsitzenden des Vereins Hilfstransport Greiz-Brest, Ulrich Jetschke, schon anzusehen, da hatte er kaum die Räumlichkeiten der DAK Gesundheit in Greiz betreten. Doch vielen Päckchen, die sich unter dem kleinen Weihnachtsbaum stapelten, waren auch nicht zu übersehen.

Die Tradition, dass Kunden der Krankenkasse Päckchen für die schwerkranken Kinder packen, gibt es in Greiz schon länger. Umso froher sei man gewesen, dass sie auch unter dem neuen Leiter der Greizer Servicestelle, Jörg Vollmer, weitergeführt wird, sagt Jetschke: „Wir freuen uns wahnsinnig, dass es fortgesetzt wurde und die Tradition weitergehen kann“, so der Vorsitzende. „Wir bedanken uns bei allen Spendern, aber auch bei allen anderen, die uns unterstützen, bei den Helfern, die mit einladen, genauso wie bei Firmen oder Sponsoren.“ Doch es blieb nicht nur bei den verpackten Geschenken, ein Greizer spendete anlässlich der Aktion zudem 100 Euro, die für den Transport verwendet werden sollen.

„Ich habe die Aktion geerbt, aber für mich war es selbstverständlich, sie weiterzuführen. Ich kann mich nur bei unseren Kunden bedanken, dass sie die tolle Sache unterstützen und zum Teil sogar gleich mehrere Päckchen auf einmal abgegeben haben“, sagte Vollmer.

Am 4. Januar soll der Hilfstransport die Park- und Schlossstadt in Richtung Weißrussland verlassen. Er wird größer ausfallen als gedacht, wie Jetschke informierte. „Wir wollten ihn eigentlich bewusst klein halten, aber es kamen so viele persönliche Geschenke für die Kinder und ihre Familien bei uns an, dass wir nun sogar mit mehr Fahrzeugen als im vergangenen Januar fahren werden.“

Die Päckchen gehen nun an krebskranke Kinder und ihre Familien. Noch immer leiden die Menschen in der Region Brest und in ganz Weißrussland unter den Nachwirkungen der Tschernobyl-Katastrophe. Die rund 40 Mitglieder des Hilfstransports-Vereins setzen sich seit vielen Jahren für sei ein.