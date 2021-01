E-Autos noch keine Alternative

Auch wenn ich es grundsätzlich gut finde, dass inzwischen alternative Antriebsmethoden bei Fahrzeugen gesucht werden: Für mich stellen reine E-Autos derzeit höchstens im reinen Stadtverkehr eine Alternative dar.

Das liegt an vielen Dingen. Da ist zum Beispiel die Reichweite der Akkuladungen. Nur wer bereit ist, viel Geld für ein Spitzenmodell in die Hand zu nehmen, wird derzeit mit einem E-Auto so weit kommen, wie mit einem gewöhnlichen Diesel oder Benziner. Für alle anderen wird es kaum längere Fahrten geben, ohne dass man zusätzliche Übernachtungen einplanen muss, um das Auto zu laden. Das wird aber kaum jemand mitmachen wollen.

Dazu kommt, dass das Netz an Ladesäulen immer noch viel zu dünn ist, auch wenn die Bemühungen erkennbar sind, dies zu verbessern. Die neue Ladesäule der Energieversorgung Greiz ist ein Beispiel dafür, im Großen und Ganzen aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. In meiner Heimatstadt Gera beispielsweise müsste ich in Ermangelung einer Garage nach der Fahrt von der Arbeit erst ein paar Kilometer zu Fuß zurücklegen und am Morgen noch einmal, wenn ich eine Ladesäule nutzen wollte.