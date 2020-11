Egal ob jung oder alt

Es ist acht Jahre her, da gründete sich der Verein Viel Farbe im Grau in Zeulenroda. Eine Handvoll Frauen taten sich damals zusammen, um einem schwerkranken Kind aus dem persönlichen Umfeld zu helfen. Aus dem einen Kind wurden viele – aus einem Samen wurde ein Baum. Und er wächst weiter. Mittlerweile zählt der Verein über 200 Mitglieder. Und er unterstützt nicht nur Kinder aus dem Umfeld, der Stadt oder aus Thüringen. Viel Farbe im Grau engagiert sich mittlerweile deutschlandweit. Zu 25 Kliniken, in denen schwerkranke Kinder behandelt werden, pflegt er Kontakt. Und jeder kann sich einbringen, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt.

Jährlich startet der Verein eine Nähaktion, stellt ein dazugehöriges Schnittmuster und eine Anleitung online. Dann kann jeder mitmachen der möchte. Stoffe können sich beim Verein kostenlos geholt werden. Die so entstehenden Nähwerke werden verkauft und an schwerkranke Kinder verteilt. Der Erlös fließt dann in die Erfüllung der Herzenswünsche. Ein jeder kann sich einbringen und sich somit selbst ein gutes Herzgefühl bescheren.