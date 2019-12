Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenämtler in Wildetaube geehrt

„Ehrenamtliches Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar“, begrüßte Justus Hasler die Gäste der Ehrenamtsveranstaltung in Wildetaube und betonte damit die Bedeutung des bürgerschaftlichen Einsatzes im Ehrenamt zum Wohle der Gesellschaft.

Acht Ehrenamtliche, die sich unermüdlich in der Jugendarbeit engagieren, wurden im Gasthof Simon „Wilde Taube“ durch die Netzwerkstelle für Jugendarbeit des Landkreises Greiz ausgezeichnet. Auch die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) lobte in ihren Grußworten das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit. Zudem brachten der Beigeordnete Kai Dittmann (CDU), Ulli Schäfer (CDU) als Jugendhilfeausschussvorsitzender sowie Christian Tischner (CDU) aus dem Vorstand des Kreissportbundes Greiz im Bereich Ehrenamt sowie Helgard Groß als ehrenamtliche Geschäftsführerin der Kreissportjugend Greiz ihre Anerkennung und Wertschätzung der ausgezeichneten Ehrenamtlichen zum Ausdruck, wie es in einer Mitteilung heißt.

Geehrt wurden: Iris Bösenberg (Förderverein Regelschule Bad Köstritz), Maik Reichenbächer (Kindervereinigung Gera), Pascal Agbor (Migration- und Integration Gemeinschaft), Steffi Limmer (Diakonieverein Carolinenfeld), Andreas Kotsch (Förderverein Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium), Marcella Treidler (Leiterin „Maxi“-Kinder in Waltersdorf), Florian Mewes (Junge Union Greiz, Jugendforum Landkreis Greiz) und Annalisa Hartig (TuS Osterburg Weida 90).