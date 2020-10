Ehrenamtliche Richter im Landkreis Greiz gesucht

Der Landkreis Greiz sucht Bürger zur Wahl als ehrenamtlicher Richter für die Sozialgerichtsbarkeit für die Amtsperiode 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025.

Der ehrenamtliche Richter (Schöffe) ist eine seit langem bewährte Einrichtung des deutschen Rechts. Die Einbringung nichtjuristischer Wertungen und Überlegungen sowie der Beitrag der eigenen Sachkunde des ehrenamtlichen Richters sind Grundlage für eine volksnahe, gegenwartsbezogene, sozialstaatliche Rechtsfindung.

Die Bürger entscheiden zusammen mit den Berufsrichtern in sozialrechtlichen Verfahren beim Sozialgericht. Sie wirken dabei als ehrenamtliche Richter bei der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfindung mit gleichen Rechten wie die berufsmäßigen Richter mit.

In den Kammern und Senaten für Angelegenheiten des Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungsgesetz wirken ehrenamtliche Richter aus den Vorschlagslisten der Landkreise und kreisfreien Städte mit.

Die Vorschlagsliste für den Landkreis Greiz wird vom Kreistag aufgestellt. Interessierte werden gebeten, ihre Bewerbung bis 26. Oktober an das Landratsamt, Büro Kreistag, Dr.-Rathenau-Platz 11 in 07973 Greiz oder per E-Mail an buero-kreistag@landkreis-greiz.de zu senden oder über Tel. 03661/876150 zu übermitteln. Anzugeben seien Name, Vorname, Geburtstag, Wohnanschrift, berufliche Tätigkeit und die Telefonnummer.