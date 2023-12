Ehrenamtsmedaille für einen engagierten Greizer

Ehrenamt in Greiz

Greiz/Erfurt Seit mehr als 50 Jahren ist Ulrich Zschegner mit Leidenschaft für sein Ehrenamt tätig. Nun wird er dafür im Thüringer Landtag geehrt.

Der Greizer Ulrich Zschegner ist einer von nur 45 Thüringern, der nun bei einem feierlichen Empfang im Thüringer Landtag für sein ehrenamtliches Engagement im Freistaat mit der Ehrenamtsmedaille ausgezeichnet wurde.

Gewürdigt wurde damit der Einsatz des Greizers für den Chorgesang in seiner Heimatstadt und darüber hinaus. Seit 1971 engagiert sich Zschegner mit Leidenschaft für den Chorgesang und die Förderung des Gemeinschaftssinns.

Seit mehr als 50 Jahren engagiert für seine Stadt Greiz und den Chorgesang

Bereits mit 17 Jahren trat er dem Männerchor Greiz-Mitte bei und übernahm 1992 den Vorsitz des Chores. Zwei Jahre später folgte die Leitung des Neuen Reußischen Sängerkreises Greiz, eines regionalen Dachverbands, der zu Spitzenzeiten 13 Chöre mit 450 Sängerinnen und Sängern vereinte. Zschegner initiierte traditionelle Veranstaltungen wie das Morgensingen im Greizer Park und das Weihnachtssingen „Sind die Lichter angezündet“. Sein Engagement umfasste auch die Organisation großer Sängertreffen und die Dokumentation der Musikgeschichte im Neuen Reußischen Sängerkreis mit einer eigenen umfassenden Chronik.

Doch beim Singen endet Zschegners Engagement für seine Stadt nicht: Als langjähriger CDU-Vertreter im Stadtrat, Kreistag und als Beigeordneter des Bürgermeisters habe er sich intensiv für seine Heimatstadt und Thüringen eingesetzt, schreibt der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner. Er lud Zschegner auch für den Festakt ein und würdigt seine Verdienste in einer Mitteilung: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir in Greiz und Umgebung so engagierte Persönlichkeiten haben. Ihr Einsatz für die Chortradition unserer Region ist bemerkenswert. Unsere Chöre waren über Jahrzehnte hinweg wertvolle Kulturbotschafter für Greiz und das Vogtland.“

Der Empfang im Landtag habe nicht nur der Anerkennung des Ehrenamts, sondern auch der Förderung besserer Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gedient, heißt es weiter. Diskutiert wurden Themen wie die Befreiung von Vereinen von der Gema-Gebühr oder die Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Studienplatzvergabe.