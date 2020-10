Ehrentag für Buchhandlungen auch in Greiz

Der 8. Oktober stehe ganz im Zeichen der Buchhandlungen, schreiben die Redakteure von kuriose-feiertage.de. Torsten Woywood habe dieses Datum 2016 zum World Bookstore Day – Welttag der Buchhandlungen – erklärt. Also ein ganz junger Feiertag, der bisher nur im kuriosen Feiertagskalender zu finden ist. Anders sieht es beim Welttag des Buches aus. Das ist ein von der Unesco weltweit eingerichteter Aktionstag und wird am 23. April begangen. Auch für das Kinderbuch gibt es bereits einen Internationalen Ehrentag. Dieser ist am 2. April.

Das Buchhandlungen einen Ehrentag Wert sein sollten, fühlt man beim Besuch der Buchhandlung „Bücherwurm“ in Greiz. Über zwei Etagen verteilt stehen tausende Bücher. Verteilt in Rubriken finden sich fast alle Genres – angefangen von Belletristik über Kinder- und Jugendliteratur bis hin zu Reiselektüre, Ratgebern, Natur- und Kochbüchern und wissenschaftlichen Werken. In der Buchhandlung arbeiten vier Frauen. Zwei in Vollzeit und zwei in Teilzeit. Eine der Vollzeitmitarbeiterinnen ist Katrin Hetzer. Sie ist seit drei Jahren auch Geschäftsführerin der GmbH.

Nachfrage ist ungebrochen

Ihre Augen leuchten, wenn sie vom Geschäft und den Büchern spricht. Hetzer erzählt, dass der heutige Buchladen schon immer Bestand hatte. Zu DDR-Zeiten war es die Volksbuchhandlung und nach der Wende wurde die Buchhandlung „Bücherwurm“ GmbH gegründet. In der Volksbuchhandlung und an der Staatlichen Buchhandelsschule in Leipzig hat Katrin Hetzer ihre Ausbildung gemacht. Sie gehört somit schon irgendwie zum Inventar. Seit ihrer Ausbildung arbeitet sie im Bücherwurm. Und sie weiß, dass trotz Digitalisierung immer noch viel gelesen wird.

„Ich bin dankbar, und uns geht es gut. Die Leute kommen zu uns, weil sie hier die Bücher anfassen, in ihnen blättern und lesen können. Sie lassen sich im Buchladen inspirieren, das geht im Internet nicht“, sagt sie. „Wir haben hier eine lange, über viele Jahre gewachsene Kundenbindung“, beschreibt Hetzer das Verhältnis zu den Greizern.

Denn die kämen nicht nur in den Laden, um Bücher zu kaufen. Es werden Geschichten erzählt und Erfahrungen ausgetauscht, das Neuste aus der Nachbarschaft berichtet, und die neusten Familienmitglieder werden vorgestellt. „Das alles kann keine Internetplattform bieten, wir sind hier wie ein Treff“, sagt Hetzer lächelnd.

Harry Potter bleibt Spitzenreiter

„Wir haben ein breites, großes Sortiment. Das verleitet auch“, sagt Hetzer. Zu den beliebtesten Büchern gehören Romane. „Und was wir nicht da haben, bestellen wir in der Großbuchhandlung in Erfurt, das ist ein Umschlagplatz für über 2000 Verlage.“

Alle Bücher können angeschaut werden. Ist es verschweißt, dann wird mindestens ein Buch ausgepackt. „Die Verlage beginnen wirtschaftlicher und umweltfreundlicher zu arbeiten. Viele Bücher haben statt Folie mittlerweile eine Banderole“, so Hetzer.

Sie selbst liest sehr viel, mag insbesondere Romane. Zu den letzten Werken, die sie gelesen und gefesselt haben, gehören zwei Romane der schwedischen Schriftstellerin Sofia Lundberg: „Das rote Adressbuch“ und „Ein halbes Herz“ sowie der Roman „Der Zopf“ von Laetitia Colombani.

Das aber am meisten verkaufte Buch in ihrer Buchhandlung war und ist „Harry Potter“. „Das Buch ist unschlagbar, obwohl es wirklich so viele tolle und gute Romane gibt“, sagt Hetzer.