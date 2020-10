Fünf Selbsthilfegruppen (SHG) und fünf Einzelpersonen teilen sich 7000 Euro. Sie sind die Preisträger des diesjährigen 3. Thüringer Selbsthilfepreises. Die Ehrung fand vergangenen Mittwoch im Hotel Victor’s Residenz Erfurt statt. Unter den geladenen Gästen waren auch die beiden Greizerinnen Barbara Ebert und Silvia Golle.

Die beiden Frauen führen die Greizer Selbsthilfegruppe nach Krebs, eine der SHG, die für ihren tagtäglichen Einsatz von den Ersatzkassen geehrt wurden. Der Preis werde aller zwei Jahre vom Verband der Ersatzkassen thüringenweit ausgelobt. In der Laudatio von Christoph Zippel, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU Thüringen, heißt es: „Die Selbsthilfegruppe „Nach Krebs Greiz“ tritt in Thüringen als engagierte und motivierte Gruppe im Kampf gegen die neuen Sorgen und Ängste und für die Unterstützung und gemeinsame Bewältigung des Lebensabschnitts auf. Die Betroffenen werden verstanden und frei nach dem Motto „Auffangen, beraten, begleiten“ in der Gemeinschaft integriert.“ Als besondere Fleißarbeit wird der filigran mit 4500 eingehäkelten Eiern gestaltetet Osterbrunnen erwähnt.

Die Greizer Selbsthilfegruppe nach Krebs unter der Leitung von Silvia Golle hat 35 bis 40 Mitglieder im Alter von 40 bis 80 Jahren, und sie treffen sich einmal im Monat. Golle hat die Führung der SHG 2019 von Ebert übernommen, die sich die Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zutraute. Doch Barbara Ebert unterstützt Silvia Golle weiterhin. Beide planen die einzelnen Aktivitäten – zu denen vor allem auch Fachvorträge von Ärzten rund um das Thema Krebs zählen. Aber auch Tagesfahrten, Treffen mit anderen, Sportfest und Wandertag dürfen nicht fehlen.

Im Lockdown wurde gestrickt

Im Corona-Lockdown waren solchen Aktionen nicht denkbar. Man hielt telefonisch Kontakt. Um aktiv zu bleiben, beschloss man in der SHG zu stricken. Barbara Ebert erklärt, dass es wichtig sei, dass vor allem Frauen nach Brustkrebs ihre Arme und Hände stetig bewegen, da Lymphödeme oft Folgeerscheinungen nach einer solchen Krankheit sind.

Dreißig Sets, bestehend aus Mütze, Schal und Handschuh sind so entstanden. Diese sollen noch in dieser Woche an den Hilfstransport nach Brest übergeben werden, sagt Silvia Golle.

Nach dem Lockdown haben sich die Mitglieder zu einigen Aktivitäten wieder getroffen. Nachdem man im Juli ein Sportfest durchführte, fuhr man im September mit der Zöllibahn nach Waldhaus, wo eine gemeinsame Wanderung anstand. Am 21. Oktober gibt es eine Buchlesung im Bonhoefferhaus. Dort ist auch der Treff der Selbsthilfegruppe.

Mitspracherecht bei Veranstaltungsplanung

Die Gruppe, die ursprünglich auch Mitglied im Landes- und Bundesverband war, musste diesen aus Altersgründen verlassen. Barbara Ebert erklärt, das Selbsthilfegruppen, die dem Landes- beziehungsweise Bundesverband angehören, einer Altersgrenze unterliegen. „Da ist mit 68 Jahren Schluss. Und wir hatten niemand jüngeres, der die Leitung hätte übernehmen wollen. Wir hätten uns auflösen müssen“, erzählt Ebert. Das wollten die Mitglieder aber nicht. „Wir sind dann aus dem Verband ausgetreten. Änderten den Namen SHG Frauen nach Krebs in SHG nach Krebs, jetzt haben wir auch zwei Männer in unserer Gruppe“, freut sich Ebert.

Derzeit sitzen die beiden Frauen an der Erarbeitung des Arbeitsplanes für 2021. „Bis Ende November müssen wir fertig sein, damit wir bei der Kirche unsere Terminwünsche einreichen können“ erklärt Golle. „Aber richtig planen werden wir auf einem Gruppennachmittag. Dort stellen wir vor, was wir uns ausgedacht haben und dann wird alles gemeinsam mit den Mitgliedern besprochen.“

Kontakt zur Selbsthilfegruppe ist möglich unter 03661/675627 oder 03661/672792