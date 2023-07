Ein Abbild der Natur – detailreich und einzigartig

Greiz. Am Berufsbildungszentrum Ernst Arnold in Greiz widmen sich Schüler einer besonderen Kunsttechnik.

Es ist ein filigraner, detaillierter Abdruck der feinen Pflanzenstängel mit allen ihren Verästelungen, den die Künstlerin Uta Oesterheld-Petry aus Heilbad Heiligenstadt den Zwölft- und 13.-Klässlern des Berufsbildungszentrums Ernst Arnold in Greiz als Beispiel zeigt. Hergestellt ist das Bild in der Monotypie-Technik, einem speziellen Druckverfahren, das nicht darauf ausgelegt ist, möglichst viele identische Abdrucke zu liefern sondern vielmehr Unikate, von denen keines dem anderen gleicht. Gezeichnet wird nicht auf Papier, sondern auf Platten aus Acryl, Metall oder auch Glas, von denen dann die noch feuchte Farbe auf das Papier gedruckt wird und somit besonders detailreiche Abbildungen ermöglicht.

Zwei Tage lang konnten die Schüler des beruflichen Gymnasiums Gestaltungs- und Medientechnik diese alte, wohl aus dem 17. Jahrhundert stammende Technik nun kennenlernen und selbst ausprobieren. Möglich wurde das durch das Kulturagentenprojekt um Kulturagentin Katja Rust, der Lehrerin Annett Triemer deswegen einen großen Dank sagte. Neben einem kleinen Exkurs in die Geschichte der Monotypie stand unter dem Workshop-Titel „Natur macht Druck“ natürlich in erster Linie das praktische Arbeiten auf dem Programm. Unter Anleitung der Künstlerin, die sich seit 2014 intensiv mit der Monotypie beschäftigt, merkten die Schüler schnell, was die Drucktechnik von anderen unterscheidet: Jeder Druck ist einzigartig, das Ergebnis kaum planbar, weil es davon abhängt, wie dick oder dünn die Farbe aufgetragen wird oder auch wie schnell sie trocknet. Zudem lässt sie sich mit Radierungen oder auch Holzschnitten kombinieren.

So entstanden in den zwei Tagen viele unterschiedliche Werke, die natürlich nicht versteckt bleiben sollen. Nach den Herbstferien ist in der Schule eine kleine Ausstellung geplant.