Ein Ende ohne Abschluss

Skurril gekleidete Jugendliche, die lautstark – meist bewaffnet mit Trillerpfeife – um die Häuser, durch die Straßen ziehen und auf sich aufmerksam machen, wird es in diesem Jahr nicht geben. Corona heißt der Grund, warum die diesjährigen Abiturienten keinen wahren Abschluss feiern können.

Letzter Schultag, Mottowoche, Abiparty und Abiball – alles, was für die Schüler schöne und langersehnte Höhepunkte in einem Schulleben sind, fällt aus beziehungsweise darf nicht durchgeführt werden. Kristin Böse und Laura Laser sind Teil des Abi-Komitees des Ulf-Merbold-Gymnasiums in Greiz. Das Komitee, zu dem mehrere Schüler gehören, kümmert sich um die Organisation der Abschlussveranstaltungen. Dazu gehört das Drucken einer Abschlusszeitung, das Herstellen des Abschlusspullis, das Auftreiben von Sponsoren und anderen Geldern und natürlich das Buchen der Lokalität und das Schreiben der Einladungen.

„Die Schulzeit hört einfach so auf“, bedauert Kristin. „Keiner von uns hat ein richtiges Abschlussgefühl.“ Die goldenen Zwanziger – Ab(i)gang mit Glanz & Stil lautete das Motto, das sich die Zwölftklässler ausgedacht hatten und das nun in goldener Schrift auf der Vorderseite der Sweatshirts steht. Auf der Rückseite sind alle Schüler mit ihrem Namen verewigt. Die Abschlusszeitung ist im Druck.

Bereits in der elften Klasse haben die Schüler mit der Vorbereitung begonnen. Es wurde geplant. In der Zwölften begann man Geld zu sammeln. Haupteinnahmequelle sind die Brötchenbasare, die traditionell zum Weihnachts- und zum Frühjahrskonzert in der Vogtlandhalle durchgeführt werden. Und dann noch der Basar zum Tag der offenen Tür. Diese drei Veranstaltungen gab es noch. Die Schüler sammelten etwa 2500 Euro.

Die Abiparty im Café Simon, in Wildetaube, am 27. März fiel dann schon den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Diese Veranstaltung gilt ebenfalls zu den wichtigen Einnahmequellen der Schüler, verraten Kristin und Laura. „Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Wo sich auch die Schulen gegenseitig besuchen“, sagt Kristin Böse.

Am 3. Juli sollte in der Vogtlandhalle die feierliche Zeugnisausgabe mit dem anschließenden Abiball stattfinden. Im Kreise der Familie, mit Lehrern und Freunden wollten die Jugendlichen das Ende ihrer schulischen Laufbahn feiern. Doch dem Jahrgang 2020 bleibt dies wohl verwehrt. Rund 80 Schüler wollten bei Buffet, kulturellen Auftritten von Schulchor und Zwölftklässlern, bei Reden, Tanz und Party die zwölf Jahre Schule hinter sich lassen. Auch der Astronaut Ulf Merbold hatte sein Kommen zugesagt. „Meine Schwester hat mir erzählt, dass er sich immer die Zeit nimmt und jedem Schüler die Hand schüttelt und mit ihm ein paar Sätze wechselt“, erzählt Laura Laser. „Unser Schulleiter Herr Dietzsch versucht, noch irgendetwas zu organisieren, damit wir unsere Zeugnisse vielleicht doch in einem festlichen Rahmen übergeben bekommen. Wir müssen abwarten“, haben Kristin und Laura die Hoffnung noch nicht aufgegeben. „Es ist schon alles sehr frustrierend“, sind sich die Mädchen einig. „Bei kaum einem Lehrer konnte man sich richtig verabschieden.“

Am Montag beginnt für die Zwölftklässler die Prüfungszeit. Los geht es mit den Naturwissenschaften. „Die Lehrer haben ihr bestes gegeben. Mit Abgabeterminen und den Videokonferenzen wurden wir stets von neuem motiviert. Es ist schwer zu Hause, alleine für sich, zu lernen. Die Ablenkung war groß“, so die Mädchen.