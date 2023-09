Ein Genuss für vierbeinige „Wasserratten“ in Greiz

Greiz/Hohenleuben. Statt „Hunde müssen draußen bleiben“, hieß es in den Freibädern in Greiz und Hohenleuben „Hunde herzlich willkommen“.

Mittlerweile ist es eine schöne Tradition in vielen Freibädern: Zum Abschluss der Saison wird die Chlorierung runter gefahren und dann gibt es einen Tag, an denen Hunde ins Wasser dürfen. Am Samstag war dies in Greiz und Hohenleuben der Fall. Statt „Hunde müssen draußen bleiben“, hieß es „Hunde herzlich willkommen“. Bei Jan Fleischer in Greiz beispielsweise sprang Golden Retriever Balou mit kühnem Satz ins Wasser. Frauchen Susanne Kanes aus Greiz war mit ihrem Vierbeiner erstmals dabei „Das ist eine klasse Sache, unsere Wasserratte hat das echt genossen“, lachte sie. „Gerne nächstes Jahr wieder“, sagte auch Lexis Frauchen Petra Hennig aus Pohlitz, die zum zweiten Mal dabei war.