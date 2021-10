Ein Grund zum Staunen

Lisa Grille, Pfarrerin im Kirchspiel Auma, über Probleme, die es noch gar nicht gibt.

Herr, was für Wunder hast du vollbracht! Alles hast du weise geordnet.“ Da staunt einer in Psalm 104. Wann haben Sie zuletzt gestaunt und worüber? Über den Sonnenuntergang? Eine perfekte Rose? Ein Spinnennetz im Morgentau? Können wir eigentlich noch staunen?

Wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt – staune ich da über die Sachen, die es da gibt? Wohl kaum – es für mich ganz normal. Gehört das Staunen einer anderen Zeit an?

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Bibel gibt es die zwei Frauen am Ostermorgen. Nachdem Jesus gestorben und begraben ist, machen sie sich auf den Weg zum Grab. Sie wollen Jesus noch einmal sehen. Auf dem Weg fragen Sie sich: Wer wird uns den Stein vor dem Grabe wegwälzen?

Am Grab angekommen stellen Sie fest, da ist gar kein Stein mehr im Weg. Staunen! In der Bibel steht: ein Engel hat den Stein bereits weggewälzt. Die beiden machen sich Sorgen über ein Problem, dass sie in dem Moment genau genommen noch gar nicht haben. Sie sind ja noch nicht am Grab. Und letztlich hat Gott selbst eingegriffen. Er hat den Stein weggewälzt. Sie haben sich umsonst verrückt gemacht.

So geht’s mir auch manchmal. In meinem Geldbeutel habe ich deswegen einen Kieselstein. Der Kieselstein erinnert mich an den Stein vor dem Grab Jesu. Er erinnert mich daran – manche Probleme schafft ein Engel Gottes oder Gott selbst aus der Welt – noch bevor ich sie habe. Wenn das kein Grund zum Staunen ist. Zum Danken.