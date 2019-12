Im Stile einer glamourösen Filmpreisverleihung mit rotem Teppich, Sektempfang und After-Show-Party werden dem Publikum am Freitag, 13. Dezember, in Greiz verschiedene Filme präsentiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Hauch von Hollywood zur Greizer Filmnacht

Diese entstabden in den vergangenen Jahren im Rahmen des Greizer Theaterherbstes entstanden. Verliehen wird zur Greizer Filmnacht in der Gaststätte „Glück Auf“ die „Goldene Klappe“ in verschiedenen Kategorien. Das Publikum darf sich unter anderem auf die beiden Hauptfilme der Filmwerkstatt aus diesem Jahr „Das Märchen geht weiter...“ inklusive einer noch nie gezeigten Fortsetzung und „Noise Reduction“ ebenso freuen wie auf den ersten Greizer „Tatort – Freiheit“, der 2018 entstanden ist.

Über die Leinwand flimmern außerdem das Theaterherbst-Roadmovie „Adam und Eva“ und andere, bisweilen noch ältere Filmschätze und geschichtsträchtige Streifen. Abgerundet wird die Show mit Tanzeinlagen, wortgewaltigen Lobeshymnen und einer After-Show-Party.





Greiz-Pohlitz: Gaststätte „Glück auf“, Steinweg 15,

Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr