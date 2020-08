Greiz. Seit 40 Jahren backt Katharina Rockel und seit 30 Jahren Heiko Urland in der Bäckerei Schulze in Greiz.

Die Eingangstür zum Geschäft der Bäckerei Schulze in der Reichenbacher Straße in Greiz steht nicht still. Die Kunden geben sich förmlich die Klinke in die Hand. Die Auslage ist üppig. Es duftet. Zwanzig Sorten Brot, 15 Sorten Brötchen, 15 verschiedene Hefekuchen und eine Vielzahl an Feingebäck, wie Pfannkuchen und Blätterteig, zählt Heike Schulze das tägliche Repertoire der Bäckerei auf. Hinzu kommen noch Torten und diverse Sonderbestellungen.