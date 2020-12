Ein kleines Weihnachtswunder im Greizer Tierheim

Es ist der 24. Dezember. Heiligabend kurz vor 15 Uhr. Ein stürmischer Wund zieht auf und Tierheimleiterin Elke Becker sowie Mitarbeiterin Bianca Eißmann ziehen die Weihnachtsmützen noch etwas tiefer ins Gesicht. Bulldoggen-Rüde Jacques schaut nur kurz interessiert auf, als fünf Minuten vor Feierabend noch ein Auto mit Hamburger Kennzeichen vorfährt. Es ist Katja Andreä. Seit 1997 lebt die Exil-Greizerin nicht mehr im Vogtland. Aber jedes Jahr zu Weihnachten kehrt sie zurück in die Heimat. „Am Heiligabend ist die Fahrt zum Tierheim Pflicht“, sagt sie und holt zwei Papiertüten gefüllt mit Dosen- und Trockenfutter und Spielzeug für die hier lebenden Tiere aus dem Kofferraum.

Normalerweise findet im Tierheim Greiz am 24. Dezember die sogenannte Pfötchenweihnacht statt. Interessierte und Unterstützer des Tierheims könnten neugierig Fragen stellen. Rundgänge über das Gelände würde es geben und natürlich jede Menge Streicheleinheiten für die Vierbeiner. Aber in Corona-Zeiten ist dies leider nicht möglich. Spenden werden am Heiligabend trotzdem entgegen genommen. „Es wurde wirklich viel abgegeben und trotz Corona war es ein gutes Jahr für uns“, sagt Tierheimleiterin Elke Becker. Und dann ist da auch noch eine besonders schöne Geschichte, die am Heiligabend ihr Happy End findet. Aber dazu gleich mehr.

Wer Bulldogge Jacques sowie Elke Becker und Bianca Eißmann da so sitzen sieht, der merkt schnell, dass es bei ihnen auch heute kein Platz für lange Gesichter gibt. „Wir haben viel geschafft in diesem Jahr“, sagt Bianca Eißmann. So konnte die zweite Etappe der Zaumumfriedung abgeschlossen, das Lager umgebaut und das Katzenhaus saniert werden. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen. Dadurch, dass viele öffentliche Veranstaltungen wegfielen, seien auch die Spenden eingebrochen. Trotzdem gibt es schon Ideen für Projekte im neuen Jahr. Noch fehlen ein paar Stellen im Zaun und die Fassade soll auch noch erneuert werden. „Wir sind auf Fördermitteln und Spenden angewiesen. Umso mehr freut uns jetzt die große Hilfsbereitschaft zum Weihnachtsfest“, sagt Elke Becker.

Das Corona-Jahr sei aber auch aus anderen Gründen voll mit besonderen Herausforderungen gewesen. Seit dem ersten Lockdown im März ist von einem Haustier-Boom zu hören. Tierärzte, Tierfutterunternehmen und Tierheime spüren die höhere Nachfrage das ganze Jahr über. Klar, was läge im Home-Office näher, als einen pelzigen Partner an der Seite bei sich einziehen zu lassen.

„Die höhere Nachfrage haben wir auch gespürt. Wir sind aber unserer Linie treu geblieben, genau zu prüfen, ob sich jemand für ein Tier eignet und ob die Lebensumstände passen“, sagt Elke Becker. Deswegen habe man auch nicht mehr Tiere abgegeben als in anderen Jahren. Gerade jetzt sei es wichtig, den Interessenten klar zu machen, dass ein Tier eine lebenslange Verantwortung darstelle. „Jetzt in der Corona-Zeit verbringen viele Menschen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Aber was ist danach?“, sagt die Tierheimleiterin. Aus ähnlichen Gründen gibt es auch einen Vermittlungsstopp an Weihnachten. Denn unterm Christbaum hätten Tiere als Geschenk ebenfalls nichts zu suchen.

Aber wenn die Vorzeichen stimmen. Das Bauchgefühl wohlig brummelt. Und dann noch Heiligabend ist, gibt es auch mal eine Ausnahme. „Wir haben noch eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte erlebt“, sagt Elke Becker. Ein Ehepaar aus Magdeburg, das schon mehrmals vor Ort zu Besuch war, nimmt am 24. Dezember Wolfshundmix Hugo und Mischling Oscar mit in ein neues Zuhause. Die beiden Hunde, die ihr beinahe ihr ganzes Leben gemeinsam im Tierheim verbrachten haben, können sich über eine neue Familie freuen. „Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk für uns und die beiden tierischen Freunde“, sagt Elke Becker und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Der Wind wird noch mal stärker und die Mitarbeiter wollen jetzt auch nach Hause zu ihren Familien. Bianca Eißmann schließt das Tor und räumt die Spendenbüchse ins Haus. „Frohe Weihnachten! Und im nächsten Jahr feiern wir wieder richtig Pfötchenweihnacht“, ruft Elker Becker noch durch den Wind.