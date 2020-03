Neumühle. Am 3. März wäre Schriftsteller Horst Bernhard Knöpfel 100 Jahre alt geworden. Er wuchs in Neumühle auf und kehrte später wieder dorthin zurück.

Ein Leben für die Literatur

Am Dienstag, 3. März, wäre der in Neumühle geborene Autor Horst Knöpfel 100 Jahre alt geworden.

Knöpfel wuchs in Neumühle als Sohn von Elisabeth und Konrad „Kurt“ Knöpfel auf, die sich im Gasthof Weidmannsheil in Neumühle kennengelernt hatten. Konrad Knöpfel unterhielt im kleinen Ort ein Pensionshaus, ein Sägewerk und eine Mühle und war als Rittergutsinspektor in Waltersdorf angestellt, wie Eckehardt Knöpfel, Enkel von Konrad und Sohn von Horst Knöpfel, berichtet. Horst Knöpfel war der einzige Sohn des Paares und kam 1920 zur Welt.

Bis zu seiner Schulzeit, die er erst in der Volksschule und später im Greizer Gymnasium beziehungsweise der Oberrealschule verbrachte, verbrachte Horst Knöpfel seine Zeit vor allem mit seinen Lieblingsbeschäftigungen Baden und Fußballspielen. Als er größer wurde, gehörte das Abholen der Feriengäste vom Neumühler Bahnhof zu seinen wichtigsten Pflichten im Pensionshaus. In der Schule blieb er in den Naturwissenschaften Mittelmaß, zeigte aber an Musik, Kunst, Deutsch und anderen Sprachen reges Interesse.

Doch der Zweite Weltkrieg durchkreuzte zunächst alle Pläne. Knöpfel kämpfte erst an der Westfront und wurde später an die Ostfront verlegt. Während eines Heimaturlaubes heiratete er 1944 Gertraud Knöpfel, geborene Schöbel, aus Leipzig, die zu Friedenszeiten oft mit ihrer Familie Urlaub in der Pension in Neumühle gemacht hatte.

Dem Wunsch seines Vaters folgend machte Knöpfel zunächst eine Müllerlehre, um später einmal den Betrieb zu übernehmen. Immer wieder kam es zu familiären Auseinandersetzungen, weil der Sohn seine Interessen eher in Musik und Schreiben sah, unter anderem begann Klavier- und Gesangsunterricht zu nehmen und erste Kontakte zum Greizer Theater zu knüpfen. Der Brotberuf blieb, vor allem nach dem Tod des Vaters, aber die Geschäftsführung der Knottenmühle und des Sägewerks.

Als die Konflikte mit den Sowjets und der SED größer wurden, beschloss Hort Knöpfel die Flucht, zu der es dann im März 1953 kam. Nach mehreren Stationen kam er schließlich mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen, Eckehardt und Dietrich, bei Verwandten in Nürnberg unter. Erst nach einigen harten Jahren gelang ihm schließlich die finanzielle Konsolidierung. Zudem kam er in dieser Zeit in Kontakt mit dem evangelikalen Christentum, das in den Jahren danach nicht nur sein Leben sondern auch seine schriftstellerischen Tätigkeiten prägen sollte. Ab Mitte der 1980-er Jahre entstanden vier Gedichtbände, ein Roman – „Die heimlichen Bestien – oder: Eine ganz normale Ehe“ –, ein Kinderbuch und viele Zeitungsartikel. Knöpfels Schwerpunkt lag bei der Lyrik, die oft theologische Fragen unter Bezug auf die alltägliche Lebenspraxis reflektierte.

Es sollte fast 40 Jahre dauern, bis Horst Knöpfel seine Heimat wiedersah. Nach der Wende nahmen sich seine Frau und er eine kleine Wohnung im Geburtshaus, knüpften wieder Bande zu alten Freunden, Bekannten und Verwandten. Horst Knöpfel half bei der Renovierung des väterlichen Betriebes und blieb dem Schreiben treu, wobei immer stärker Biografisches in den Mittelpunkt rückte. Dazu kamen immer mehr Einladungen zu Lesungen, hauptsächlich aus dem kirchlichen Bereich und dem der Erwachsenenbildung. Horst Bernhard Knöpfel verstarb am 16. August 2007.