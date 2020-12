Neumühle. Durch den Feuerwehrverein Neumühle/E. wurde pünktlich zur Adventszeit ein neuer Leuchtpunkt in Neumühle geschaffen. Am Festplatz, in der Ortslage Knottengrund, wurde gut sichtbar ein mit regionalen Motiven gestalteter großer Schwibbogen aufgestellt. So sind neben dem Wappen der Neumühle auch die Knottenmühle, die Sternermühle mit Wehr und einiges mehr zu entdecken. Ermöglicht wurde der Schwibbogen durch Spenden von ortsansässigen Unternehmen und Vereinsmitgliedern.