Ein stimmungsvolles Konfi-Camp in Naitschau

Greiz/Naitschau. Jugendliche machen Station auf dem Gelände der Vogtlandwerke Naitschau sowie in der Turnhalle der Grundschule.

Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause gab es im Juni wieder ein „Konfi-Camp“ der jüngst konfirmierten Jugendlichen aus dem Kirchkreis Greiz. Mehr als fünf Dutzend Jugendliche ließen es sich nicht nehmen, bei dieser spannenden Rüstzeit dabei zu sein.

Betreut wurden die jungen Leute von 19 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Konfirmanden machten in diesem Jahr Station auf dem Gelände der Vogtlandwerke Naitschau sowie in der Turnhalle der Grundschule Naitschau. „Im April entschieden wir uns als Organisationsteam, dass wir den gebuchten Ort nahe Schleiz stornieren müssen wegen baulicher, räumlicher und hygienischer Mängel und wir fanden in den Vogtlandwerken einen wunderbaren Kooperationspartner für das diesjährige Konfi-Camp“, freut sich Jugendarbeits-Kreisreferent Christian Mende, dass man schnell einen perfekten Ersatz gefunden hatte.

Es wurde gezeltet auf den Grünflächen rund um die Vogtlandwerke, die auch die Verpflegung in ihren Räumlichkeiten übernahmen. In der Sporthalle wurde es hingegen actionreich. Daneben war man auch viel in der Natur unterwegs – unter anderem bei einem Nachtgeländespiel im Wald oder bei der Suche nach dem „Konfi-Champ“. Bei Letzterem hatten einzelne Gruppen in lustigen Wettbewerben gegeneinander anzutreten.

„Ziel war aber auch die Kooperationsstärkung als Kleingruppe“, sagt Christian Mende. So bewiesen sich die jungen Leute auf dem fünf Meter langen Longboard, bei einer Wasserrallye und in der „perfekten Minute“, bei der es galt, 175 Pokerchips auf einer Tischplatte zu stapeln, die von Mitgliedern der Gruppe gehalten wurde.

Natürlich wurde auch die Glaubensstärkung betrieben – unter anderem bei kreativer Bibelarbeit mit Filmausschnitten, im Austausch in Kleingruppen und über Themen wie „meine Werte“ oder Liebe.

Das Abendprogramm mit dem Mimen und Clown Klaus Kreischer bot ebenfalls einiges an Erbauung rund um Themen wie die eigene Einstellung im Leben oder den Glauben.

„Wir danken ganz herzlich dem Team der Vogtlandwerke und hier vor allem Michael Jalowski für die große Unterstützung am gesamten Wochenende sowie dem Küchenteam um Ronny Neudeck. Zudem danken wir der Grundschule Naitschau und dem Landratsamt Greiz für die Erlaubnis der Nutzung der Turnhalle“, so der Kreisreferent für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit im Kirchkreis Greiz, der auch den Ehrenamtlichen dankt, die das Wochenende ermöglicht haben.