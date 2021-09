Ein Theaterabend mit Lügengeschichten aus Greiz

Greiz. Der Schauspieler Steve Karier ist am Dienstag im „10arium“ zu erleben und enthüllt die ganze Wahrheit.

Am Dienstag enthüllt der luxemburgische Schauspieler Steve Karier im „10arium“ über Greiz „Die ganze Wahrheit“.

Dem Theaterabend ging ein Aufruf voraus, bei dem Bürger und Bürgerinnen ihre (Lügen)Geschichten zu ihrer Heimatstadt beisteuern konnten.

Karier greift in seiner Performance die eingesandten Geschichten auf und verbindet die thüringischen Fabeln und gut erfundenen Lügengeschichten zu einem kleinen szenischen Panorama.

In dem Nachfolge-Projekt zum thüringenweiten Kunstfest-2020-Erfolg „Schwimmen nach… (Thüringen)“ widmet sich Steve Karier in seinem neu entwickelten partizipativen Theaterabend alten Legenden und Mythen sowie neuen Fake News und Gerüchten aus und über Thüringen.

Spezifisches Programm

Aufgerufen waren alle Bürger der Gastspielorte, Geschichten – überlieferte Fabeln oder frei erfundene Lügen – zu ihrem Heimatort einzureichen. Das Ergebnis ist eine Veranstaltungsreihe an 20 Abenden, an 20 Orten – und jeder dieser Termine ist anders, weil ganz spezifisch auf die (Lügen)Geschichten des Gastspielortes zugeschnitten.

Das Projekt wird in Korrespondenz mit der ACC-Galerie Weimar entwickelt, welche aus den eingesandten Legenden oder Gerüchten eine Ausstellung sowie die über ganz Thüringen verteilten begehbaren „Lügenräume“ schafft.

Karier geht in seiner Performance am Abend der Aufführung noch einen Schritt weiter, greift das Erzählmoment auf und verbindet die thüringischen Fabeln und gut erfundenen Lügengeschichten zu einem kleinen szenischen Panorama. Denn welche Geschichte ist glaubwürdiger als die gut erzählte? Und so berichtet der gebürtige Luxemburger jeden Abend die „ganze Wahrheit“ über den Ort, an dem er gerade gastiert – so auch in Greiz.

Tickets für den partizipativen Theaterabend gibt es an der Abendkasse.