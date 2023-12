Ein Vorbild für junge Sportler

Zeulenroda Heike Bergmann ist eine engagierte Frau und noch dazu eine grandiose Sportlerin. Warum die Zeulenrodaerin als Vorbild taugt.

Heike Bergmann ist wieder in der Heimat – und wurde dort von ihren Freunden und Bekannten willkommen geheißen. Als Weltmeisterin im 24-Stunden-Lauf kann die 60-jährige vogtländische Sportlerin durchaus als Vorbild dienen. Denn schließlich zeigt sie, dass sich sportliche Höchstleistungen, Vollzeitjob und ehrenamtliches Engagement nicht ausschließen.

Läuferin aus Zeulenroda ist ein echtes „Sportidol von nebenan“

So taugt die ausdauernde Läuferin gleich in mehrfacher Hinsicht, um sich zu orientieren. In Zeiten, in denen es immer schwerer fällt, Kinder und Jugendliche zu finden, die bereit sind, im Training und Wettkampf über ihre Grenzen zu gehen, taugt Heike Bergmann mit ihren Erlebnissen als 24-Stunden-Lauf-Weltmeisterin als Sportidol. Hat sie doch bewiesen, dass man sich von Widrigkeiten wie schlechtem Wetter oder starkem Wind nicht beeindrucken lassen darf. Diese Sportikone von nebenan haut nichts so schnell um. Das gilt auch für die Gesundheit. Denn – und hier sei auf Holz geklopft – trotz ihrer überragenden körperlichen Leistungen, sieht sie im Sporttreiben auch die Wurzel ihrer guten Gesundheit.

Heike Bergmann sollte von ihrem Sportsgeist Kindern und Jugendlichen erzählen

Natürlich muss man kein Wettkampf-Star sein, um etwas für seinen Körper zu tun, aber eines ist gewiss: Bewegung tut gut, um die eigene Gesundheit zu erhalten. In unserer Gesellschaft ist das besonders wichtig – und es ist geradezu ein Segen, dass wir ein solches sportliches und gesundheitliches Vorbild in unserer Heimat haben. Man sollte Heike Bergmann fragen, ob sie ihren „Spirit“ nicht Jugendlichen in unseren Schulen vermitteln mag.