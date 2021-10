Einbrecher wollen in Zeulenroda-Triebes Geldautomaten über Fleischerei aufbrechen

Zeulenroda-Triebes. Das ist bisher laut Kripo bekannt zum Vorfall.

Mehrere Polizeibeamte kamen am Donnerstag in der Meinersdorfer Straße in Zeulenroda.Triebes zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei drangen in der Zeit vom 6. zum 7. Oktober bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Fleischergeschäft in der Meinersdorfer Straße ein. Offenbar hatten sie das Ziel, sich so Zugang von innen zur angrenzenden SB-Stelle einer Bank und zum dortigen Bankautomaten zu verschaffen.

Dabei verursachten die Täter erheblichen Schaden. Zu einem Angriff auf den Bankautomaten kam es nicht, so dass die Täter offensichtlich ohne Beutegut flüchteten, heißt es weiter.

Die Kripo Gera ermittelt und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 8234-1465.

