Einbruch in die Kirche Aubachtal - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich in den Nachtstunden vom Gründonnerstag, dem 09.04.2020 bis Karfreitag, dem 10.04.2020 wurde in die Kirche Aubachtal, in der Reichenbacher Straße, in Greiz eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten die Kircheneingangstür und eine weitere Tür zum Kircheninnenraum auf, heißt es von der Polizei. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gesucht. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, unter der Telefonnummer 03661-6210 oder per E-Mail an: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de

