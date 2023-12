Einbruch in Zeulenroda-Triebes

Greiz/ Zeulenroda-Triebes Ein 24-Stunden-Automat wird das Ziel von Dieben, in Greiz sucht die Polizei Zeugen nach einer Unfallflucht - das sind die Polizeinachrichten aus dem Landkreis Greiz

Trotz Fahrverbot hinterm Steuer gesessen

Polizeibeamte stoppten in der Nacht zum Samstag, 1.10 Uhr, einen 27-Jährigen in einem VW Passat in der Raunerstraße in Greiz. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, hätte der junge Mann gar nicht fahren dürfen, weil gegen ihn ein gerichtlich angeordnetes Fahrverbot in Kraft ist. Ein Drogentest reagierte zudem positiv auf Methamphetamine. Die am Passat angebrachten Kennzeichen waren dazu noch gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Das Auto wurde also sichergestellt. Außerdem musste der 27-Jährige mit den Polizisten zur Blutentnahme. Gegen den Autofahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es abschließend im Polizeibericht.

Unfallflucht am Westernhagen-Platz in Greiz

Auf dem Von-Westernhagen-Platz in Greiz ist am Freitag, 8. Dezember, zwischen 9.20 Uhr und 10.30 Uhr ein dort geparkter weißer VW Golf auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen unter Telefon 03661/6210.

Automat im „Landfuchs“ aufgebrochen

Am Samstagmorgen, zwischen 3.30 und 4 Uhr, hat jemand einen Automaten im „Landfuchs“ in Zeulenroda aufgebrochen und darin befindliches Bargeld gestohlen. Am Automaten entstand dabei erheblicher Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen unter Telefon 03661/6210..

Knapp zwei Promille im Blut

Am Samstagabend, 9. Dezember, um 17.10 Uhr stoppten Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen 39-jährigen Mercedesfahrer. Während der Kontrolle wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,94 Promille an. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein.