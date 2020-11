Kostenfrei und rund um die Uhr zu sehen ist seit Sonnabendnachmittag eine Fotoausstellung des Fotoclubs Greiz. 33 Bilder, die sich mit der 800-Jahr-Feier der Stadt Greiz beschäftigen, hängen in den Fenstern der Vogtlandhalle.

Kulturelles Angebot für die Greizer und Gäste der Stadt

„Wir wollen den Bürgern kulturell etwas anbieten. Sie sollen an die Vogtlandhalle kommen trotz erneuten Coronaregeln“, sagt Ann-Katrin Gabel, die künftige Leiterin der Vogtlandhalle.

Andrea Jarling und Sohn Vincent putzen die Rahmen. Foto: Tina Puff

Sie hatte die Idee zu dieser Fotoschau der etwas anderen Art. Anfang der vergangenen Woche war sie an den Fotoclub herangetreten. Hatte ihre Vorstellungen und Wünsche geäußert. Am liebsten wäre ihr ein Fotocontest gewesen, wo der Betrachter gleich noch abstimmen kann über sein liebstes Motiv, erzählt Gabel, die den Staffelstab von Vogtlandhallenchefin Undine Hohmuth schon mal überreicht bekommen hat. „Aber in der Kürze der Zeit konnten die Mitglieder des Fotoclubs das nicht stemmen“, sagt sie. Somit lebt die Schau zur 800-Jahr-Feier noch einmal auf.

Innerhalb von drei Tagen wurden aus den 75 Bildern der Fotoclubmitglieder 33 Bilder für die Präsentation zusammengesucht. In der Findungskommission saßen Elke Feyand, Andrea Jarling, Christian Freund und Frank Langhammer. „Bei der Auswahl haben wir verstärkt Wert auf Gruppen- als auf Einzelaufnahmen gelegt“, sagt Andrea Jarling, die am Sonnabend gemeinsam mit zehn Clubmitgliedern und Mitarbeitern der Vogtlandhalle die Ausstellung aufbaute. Während die Mitarbeiter der Vogtlandhalle noch einmal die Fenster putzten, hängten die Club- und Familienmitglieder die gerahmten Werke an die selbstgebauten Ständer, die bei dieser Schau Premiere feiern, erzählt Clubmitglied Gerd Richter. Auch die Rahmen werden vom Fotoclub zur Verfügung gestellt, sagt Ralf Jarlin, Vorsitzender des Fotoclubs Greiz.

Neue Ausstellung ab Dezember denkbar

Werden die derzeitigen Coronamaßnahmen über den November hinaus verlängert, dann wird es ab Dezember eine neue Ausstellung geben, verspricht Ann-Katrin Gabel. „Ich stelle mir dann eine Schau unter dem Titel Vogtland vor“, sagt sie. „Eine Schau, die den Zusammenhalt der Region verdeutlicht.“ Dann soll auch eine Abstimmung durch die Besucher möglich sein. „Unser Haus ist ja nicht verschlossen. Ich stelle mir eine Box im Empfangsbereich vor, in die jeder seinen Stimmzettel einwerfen kann“, sagt Gabel.

Harald Horlbeck richtet die Bilder Foto: Tina Puff

Trotz Schließung alle Hände voll zu tun

„Trotz Veranstaltungsverbot haben wir viel zu tun“, sagt Gabel. „Wir müssen alle Veranstaltungen, die wir für den November geplant hatten, verschieben. Plakate müssen neu gemacht und erneut gehängt werden.“

Die Vogtlandhalle ist zu ihren normalen Öffnungszeiten erreichbar. „Wir sind uneingeschränkt für unsere Besucher da. Wir sind ein sehr kulantes Haus und betreuen unsere Kunden sehr intensiv“, erklärt Ann-Katrin Gabel. „Geld, Gutscheine, Umbuchung – alles ist möglich.“

Die Mitarbeiter der Vogtlandhalle wollen den November nutzen, um zum Beispiel die 1300 Stühle im Haus zu säubern und die Planung für 2021 und 2022 bis 2023 fortzuführen. „Wir versuchen, mit gesundem Menschenverstand zu planen. Verschieben zum Beispiel Veranstaltung mit einem größeren Abstand, in der Hoffnung, dass sie dann stattfinden können.“