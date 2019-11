Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Festnahme bei Drogenrazzia in Greiz

Im Stadtgebiet von Greiz wurden am Dienstag mehrere Wohnungen von der Polizei durchsucht. Laut Polizei ging es um Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei den Durchsuchungen ging es hauptsächlich um einen 31-jährigen Mann, der jedoch nicht in seiner Wohnung angetroffen werden konnte. In einer der durchsuchten Wohnungen trafen die Beamten jedoch auf einen 33-Jährigen, der diverse Drogen bei sich hatte, so dass er vorläufig festgenommen wurde. Der Mann soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt haben die Beamten bei den Durchsuchungen diverse Drogenutensilien, Waffen und Betäubungsmittel gefunden, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen würden derzeit noch andauern.