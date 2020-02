Eine Frau steht ihren Mann in Greiz-Thalbach

Von Thalbach aus ist der Blick auf Greiz einfach atemberaubend. Wer hier wohnt, ist dem Himmel näher als andere. Und das Lachen, das den Besucher empfängt im Haus Nummer 7, ist offenbar ein ganz natürliches Pfand, das man gern zahlt, um hier leben zu können. Und Brigitte Jasinski kann lachen, offen und ehrlich. Sie sitzt in ihrem Trekking-Geschäft „Draussen Leben“ an einem Tisch und erzählt über 25 Jahre. Es ist auch die Geschichte ihres Hauses.

Am 1. März 1995 hat sie mit der Ausstattung für Wanderer, Bergsteiger und Abenteurer begonnen. Zunächst noch unsicher und sich in eine neue Zeit kämpfend. Jetzt aber wisse sie, was sie wolle und zu tun habe, sagt die 64-Jährige mit dem strahlenden Lächeln. Brigitte Jasinski ist immer noch da und Haus und Geschäft können sich sehen lassen. Wer sie besucht, kann erfahren, wie es vor 25 Jahren hier oben in Thalbach Nr. 7 ausgesehen hat. Sie, oder besser ihr Partner Harry Kiesling hat alles im Foto festgehalten.

Das Haus ohne Putz, die Innenräume im erbarmungswürdigen Zustand und nur zum Teil hergerichtet. Brigitte Jasinski nicht in schicker sportlicher Kleidung wie jetzt im Geschäft. Fotos zeigen sie in Arbeitshosen, Bauschutt wegräumend, sie im Blaumann sich eine Pause gönnend, sie bei Hilfsarbeiten für die anderen Helfer und Handwerker.

Vieles sei damals provisorisch gewesen, sagt Brigitte Jasinski. Baustellen haben sie versteckt hinter Styropor, unschöne Stellen überstrichen. Und dennoch. Liebevolle Details wie die selbstgebaute Holzhütte im Verkaufsraum, der Wanderroutenbaum oder die mit Bergen bemalte Wand machten das ganz Besondere des Ladens aus. Mit ihrem langjährigen Lebenspartner Harry Kiesling hat sie das Geschäft initiiert. Seine Ideen haben Brigitte Jasinski viel geholfen, besonders sein Händchen für Dekoration und sein Durchhaltevermögen. Vor vier Jahren verstarb der Mann, der immer hinter ihr gestanden hat. Harry sei der älteste Survival-Trainer (Überlebens-Trainer) in Deutschland gewesen, erzählt Brigitte Jasinski. Er kam aus dem Westen, sei nach Schleiz gezogen und dann nach Greiz gekommen. Ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen trifft die Frau, die bekannt-ist-wie-ein-bunter-Hund. Eine gute Beziehungsgrundlage.

Sie legt die dicke Mappe mit den vielen Fotos auf den Tisch und blättert in der Vergangenheit. 1967 sei sie als Kind mit ihren Eltern von Sachsen-Anhalt nach Greiz gekommen. Mit 16 Jahren lernte sie Textilverkäuferin. Brigitte Jasinski ist also vom Fach. „Aber zu DDR-Zeiten ging es so viel um Bückware. Die Chefs waren schon älter, hatten gute Bekannte. Die bekamen etwas.“ Das hat Brigitte Jasinski immer geärgert. Sie wechselt. Es folgen zehn Jahre in der Gastronomie und 15 Jahre bei der Post. Ihr Partner Harry sei es gewesen, der einen Schlussstrich dafür gesetzt habe. Die schweren Pakete in Zeulenroda austragen, lange hätte sie das sowieso nicht ausgehalten, weiß die Thalbacherin heute.

Sie denkt einen kurzen Moment nach, wahrscheinlich hätte sie ohne ihn nicht den Mut gehabt, ein Geschäft zu starten. In den Zeiten des Anfangs habe sie viele Bauchschmerzen gehabt, auch Angst, dass sie sich übernommen hat. Aber sie fühlt immer noch den Stolz, dass sie die Erste war, die Jack Wolfskin Bekleidung in Greiz verkaufte. Da sei viel Mund zu Mund Propaganda entstanden. Heute bietet sie die Marke Vaude an. Hochwertiges Angebot und persönlicher Service sind ihr wichtig.

Aus kleinen Zimmern mit übersichtlichem Angebot ist inzwischen ein geräumiges Objekt geworden. Mit Rucksackwand, Wanderschuhzimmer und Raum für Frauen- und Männerbekleidung. Die kleinen Dinge für Zelt und Wanderschaft hatten früher noch einen größeren Anteil an ihrem Warenportfolio. Inzwischen werde dies im Internet bestellt, das Angebot in ihrem Geschäft deshalb verkleinert, sagt Brigitte Jasinski. Überhaupt ist das Internet eine große Konkurrenz“, sagt die Geschäftsinhaberin. Da gehe es ihr wie vielen im Einzelhandel. Aber auch sie versucht dagegen zu halten. „Wer eine Jacke bei mir kauft und der Reißverschluss geht nach Jahren kaputt, dem repariere ich den Schaden, Klar.“ Und auch die einkaufsmüden Männer kann sie fangen, wenn sie den Frauen Ware mit nach Hause gibt, um sie dort anzuprobieren. Das verlange Vertrauen zu den Kunden. Und Brigitte Jasinski strahlt so etwas wie ein Urvertrauen aus. Muss sie sicher auch, weil es im Handel viele Unwegbarkeiten gibt. „Ich war im Osten tätig, hatte keine Ahnung, wie manches läuft“, erinnert sie sich. Aber nach und nach habe sie gelernt auf ihr Bauchgefühl zu hören. Heute sagt sie nein, wenn der Bauch sich meldet.

Am 9. Mai will sie ihr Jubiläum feiern, wie sie das tat alle fünf Jahre. Treue Helfer, Bekannte, Noch-nicht-Bekannte und Kunden sind eingeladen. Die 1,66 Meter große Frau in Jeans, Weste und Pulli gestikuliert mit ihren Händen. Sie freut sich darauf, ihren 2500 Quadratmeter großen Garten für ein Fest mit Wohlfühlen und Genuss zu beseelen. Eine Band wird da sein und Kunstgewerbe und Bogenschießen und und und.

Brigitte Jasinski managt alles allein, hat keine Mitarbeiter, aber viele Unterstützer. Das war schon von Anfang an so. Und ein Geschäft allein zu führen, heißt auch: nicht krank werden, kein Urlaub. Schon seit acht Jahren sei sie nicht mehr verreist. Wandern ja, das tut sie noch. Und manchmal geht’s sogar zur Greizer Hütte. Die Freude daran schwingt lange in ihr nach.