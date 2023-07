Eine musikalische Reise durch die Welt in Greiz

Greiz. „Eule“-Musical im Greizer „10arium“ kommt bei Grund- und Regelschülern bestens an.

Der Beifall der Lessing-Regelschüler und der Goethe-Grundschüler aus Greiz sowie der Mohlsdorfer Kindergartenkinder war groß und so verwundert es nicht, dass die Protagonisten des diesjährigen „Eule“-Musicals im Greizer „10arium“ am Ende noch einmal unter rhythmischem Klatschen der Besucher ihr Finallied anstimmten.

Voller Spielfreude hatte das Ensemble des „Thearter“-Vereines eine Stunde lang für schauspielerische und musikalische Unterhaltung gesorgt, an diesem Freitagmittag. Unterstützt wurden die Laienschauspieler von einer vierköpfigen Band, samt Schlagzeug und Djembe, Klavier und Keyboard, Bass und Gitarre. Sandra Oertel, die das Stück konzipiert und inszeniert hat, mit Gesang und Sprecherstimme zudem den Rahmen der musikalischen Handlung bot, war nach der Premiere erleichtert. Eine Stunde lang war die kleine Eule, großartig gespielt von der erst 12-jährigen Matilda Groß, im bayerischen Biber-Tourbus durch ganz Europa gereist. Zum dritten Mal wirkt das Mädchen in einem Theaterstück mit.

Ein Bus voller Musikfans

Es muss ein besonders großer Bus gewesen sein, denn neben Küche und Schlafgelegenheiten gab es auch eine ganze Menge an musikalischen Mitreisenden, darunter einen französischen Chanson-Flamingo, den feurigen Flamenco-Schmetterling, einen geigenden irischen Fuchs und weitere Mitfahrer.

Lehrreich kam das Stück auch daher, beim gemeinsamen Sinnieren über die Inhalte französischen Liedgutes, beim Mitklatschen zum spanischen Flamenco, bei dem Kastagnetten und die Muleta, das rote Torero-Tuch, die touristischen Nationalklischees bestens bedienten.

Der fiedelnde Fuchs verfing sich in Irish Folkmusik und eine Ziege entführte die Musikanten-Crew auf den Balkan, mit politisch korrektem Verweis auf Sinti und Roma, in deren Herkunftsgeschichte ein kleiner Exkurs erfolgte. „Überall musizierten wir für die Leute. Die Musik wärmt und verbindet“, erzählte die Ziege. In Griechenland sehen sich die musizierenden Reisenden am türkisblauen Mittelmeer satt, bevor sie mit einer der dort lebenden Echse den Sirtos tanzen, um wenig später an Bord der Autofähre „MS 10arium“ in die Türkei weiter zu reisen, wo ein bauchtanzendes Erdmännchen-Weibchen die Hüften kreisen ließ.

Die Sprache der Musik verstehen

Zum guten Schluss geht es gen Norden, wo die partylaunige Eulen-Crew mit einer Hummel und deren Kind in Schweden Mittsommer feiern mag. Als man einen bändergeschmückten Mittsommerbaum gefunden hatte, ging es ins große Finale, dessen Fazit der kleinen Eule man getrost über das gesamte Stück stellen kann: „Egal aus welchem Land man kommt, alle verstehen die Sprache der Musik.“ Einige der begeisterten kleinen Besucher durften zum Schluss mittanzen und hatten dabei großen Spaß. Am Nachmittag erfolgte eine zweite Aufführung und am Samstagnachmittag besteht die letzte Chance auf den Besuch des Stückes – aber nur, wenn man Tickets hat, denn die Veranstaltung ist ausverkauft.