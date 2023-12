Konzert in Greiz Eine musikalische Tradition in Greiz weiterführen

Greiz Das Weihnachtskonzert im 10arium hat sich zur Tradition entwickelt, zu der nicht nur eine bekannte Greizer Musikstudentin einlädt.

Am Samstag, 16. Dezember, lädt das Greizer 10arium zum traditionellen Weihnachtskonzert mit Lisa Schmidt ein.

Schon seit mehreren Jahren bringt die geborene Greizerin in der Vorweihnachtszeit Gäste nach Greiz mit, um festliche Klassiker auf die Bühne zu bringen. Dieses Jahr sind das ihr Kommilitone von der Hochschule in Weimar, Denis Stepanov, und Pianistin Suyeon Bang von der Hochschule in Dresden – gemeinsam haben sie vor kurzem ein Diplomkonzert im Gohliser Schlösschen in Leipzig bestritten.

Zum Programm gehören neben Kirchenliedern wie „Adeste Fideles“ auch das „Ave Maria“, das „Weihnachtsschnee“ von Edvard Grieg und gesungene Gedichte von Karl Stieler und Berthold Brecht. Zum Ende laden die drei Studenten sogar mit bekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen ein, damit auch die letzten Zuschauer in Weihnachtsstimmung kommen, so die Organisatoren. Los geht es um 17.30 Uhr.

Tickets gibt es ab 6,20 Euro in der Tourist-Information Greiz und im Tickettoaster unter www.10arium.de.