Eine sechs Tonnen schwere Voraussetzung für Turmbau in Langenwolschendorf

13.11.2020, 12:00

Langenwolschendorf. Sechs Tonnen wiegen die Stahlteile, die in dieser Woche am Standort für den künftigen 38 Meter hohen Aussichtsturm in Langenwolschendorf geliefert und montiert werden.