Eine Triebeser Tradition ist aktueller denn je

„Es ist schon fast eine Tradition in Triebes“, erzählt Steffen Schürer, Jugendwart der Kirchgemeinde Triebes und Zeulenroda. Gemeinsam mit der Jungschar Triebes gestaltet er das jährliche Martinsspiel in Form einer Fotostory. Diese wird dann am Martinstag in Form eines Videos präsentiert. Auf diese Idee kam Schürer bereits vor ein paar Jahren. Doch jetzt in Coronazeiten hat sie noch einmal an Aktualität gewonnen.

Den Vorteil einer Fotostory im Vergleich zu einem Videofilm beziehungsweise einem Bühnenstück, sieht Schürer darin, dass die Kinder keine Texte lernen müssen. „Es ist dadurch für viele einfacher. Zuerst machen wir die Szenenfotos, die ich dann teilweise am Rechner animiere, und anschließend sprechen die Kinder den Text auf, den sie natürlich ablesen können“, beschreibt der Jugendwart die Arbeit. „Nur die Kleinsten in unserer Jungschar, die noch nicht lesen können, müssen ihren Text lernen. Aber die haben meistens nicht so viel“, lacht Schürer. Vier Stunden hat Schürer für das Projekt. „Zwei Stunden nutzen wir für die Fotos und zwei Stunden für das Hörspiel.“ Schürer stellte in den vergangenen Jahren fest, dass die jungen Besucher dem Video in der Kirche viel intensiver folgen, als einem Bühnenstück. Sie schauen gebannt auf die Leinwand. Die Unruhe unter den Kindern ist geringer. Zwölf Triebeser Kinder aus der ersten bis sechsten Klassen waren in diesem Jahr beteiligt. Der Film hat eine Länge von etwa 15 Minuten, sagt Schürer, der in den kommenden Tagen noch einige Zeit in die Fertigstellung investieren muss. Am 11. November, dem Martinstag, muss der Streifen fertig sein. An diesem Tag haben sich schon die Kinder der Triebeser Kindertagesstätten angekündigt. Mittwoch und Donnerstag wird für sie der Film in der Kirche zu sehen sein, sagt Pfarrer Michel Debus. „Wir werden den Film auch den Grundschulen anbieten“, sagt Debus. „Aber auch auf You Tube wird er zu finden sein.“