Eine Verletzte bei Unfall in Greiz: Seniorin zieht Zündschlüssel prallt gegen Auto

Greiz. Bei einem Unfall in Greiz ist Montagabend gegen 18.15 Uhr eine 82-jährige Opel Fahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr sie auf der Schönfelder Straße in Richtung Reichenbacher Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ihr Fahrzeug technische Probleme. Die Frau zog den Zündschlüssel aus dem Schloss. Daraufhin verriegelte das Lenkradschloss und sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr lenken. Sie fuhr frontal gegen einen geparkten VW.

Durch den Unfall wurde die Frau verletzt, sie musste medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen, einem Hydranten und einem Verkehrszeichen entstanden Sachschäden.