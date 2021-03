Zeulenroda-Triebes. Die Sparkasse übergibt eine Spende an den Seniorenbeirat.

Eine willkommene Unterstützung für Senioren in Zeulenroda-Triebes

Regelmäßig unterstützt die Sparkasse Gera-Greiz finanziell Projekte von Vereinen und Einrichtungen in der Region. In der vergangenen Woche konnte sich der Seniorenbeirat Zeulenroda-Triebes über eine Spende in Höhe von 200 Euro freuen.

Auch wenn das Geld momentan auf Eis gelegt werden muss, haben die Senioren für die Zeit nach der Corona-Pandemie viel vor und so freuten sich Volker Götzloff (links), Vorsitzender des Beirates sowie die Mitglieder Jürgen Rupprecht und Marga Heiner (von rechts) über die finanzielle Unterstützung, die Sparkassenfachwirtin Janine Lehninger vom Beratungscenter überreichte