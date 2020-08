Einschulung in Hohenölsen: „Ich will in die Schule gehen“

Am Sonnabendvormittag war es soweit. Die künftigen Erstklässler wurden an der Grundschule Hohenölsen willkommen geheißen. Klassenlehrerin Kerstin Neugebauer nahm sie freudig in Empfang, während Schulleiterin Carmen Schiller die Eltern begrüßte. „Ich will in die Schule gehen, ich will all die anderen sehen...“ war dann der Song aus der Konserve, der die feierliche Übergabe der Zuckertüten durch die Eltern und Schulleiterin Schiller einleitete. Stolz und freudig zeigten sich die Kinder. Ein breites Lächeln zeichnete sich auf ihre Gesichter, als sie die riesigen Zuckertüten in den Armen hielten.