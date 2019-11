Greiz. In dem Gebäude in der Carolinenstraße in Greiz sollen 24 Ein- und Zweiraumwohnungen entstehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einstiges Heyer-Haus soll Haus der Volkssolidarität werden

Mit guten Nachrichten kann Greiz auch punkten. Ein Beispiel dafür ist das ehemalige Heyersche Haus, das wie kein anderes Gebäude den Eingang zur einstigen Greizer Prachtstraße, der Carolinenstraße, prägt.

Nach mehrmaligen Besitzerwechseln und der zuletzt von Amtswegen angeordneten Absperrung des Gehweges aufgrund baufälliger Teile des Hauses, die abzustürzen drohten, ließ die Vogtlandstädter bezüglich des Erhaltes dieses einmaligen Gebäudes nichts Gutes ahnen. Das Erstaunen war allerdings groß, als ein Gerüst davon kündete, dass erste Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz samt Farbgestaltung der Fassade vorgenommen werden.

„Das haben wir dem neuen Besitzer Ramin Assisi zu verdanken, der sich schon seit geraumer Zeit für unser Greiz engagiert“, freut sich Stadträtin Andrea Jarling (Linke), die auch als stellvertretende Vorsitzende der Greizer Volkssolidarität Verantwortung übernommen hat. „Herr Assisi ist auf uns zugekommen, weil er seit seiner Kindheit mit der Volkssolidarität verbunden ist. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass dieses Gebäude künftig das Haus der Volkssolidarität werden soll“, erklärt Jarling weiter.

24 Appartements entstehen

Vorgesehen ist, dass insgesamt 24 Appartements als Ein- und Zweiraumwohnungen entstehen. Diese können auf Wunsch je nach Bedarf vom Pflegedienst der Volkssolidarität betreut werden mit dem Ziel, dass die älteren Bewohner so lang wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können.

Gegenwärtig ist die Volkssolidarität auf der Suche nach einer Hausdame, die als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung stehen wird. In der unteren Etage sollen eine Begegnungsstätte und Büroräume entstehen. Im ehemaligen Geschäft nebenan wird ein Dienstleister Einzug halten.

Die Etagen werden mit einem Personenaufzug zu erreichen sein. Alle Baumaßnahmen sind entsprechend der gegenwärtig laufenden Planung auf Barrierefreiheit angelegt. Die Bauvoranfrage wurde bereits positiv entschieden.

Bereits im kommenden Sommer soll es einen Tag der offenen Tür geben, an dem eines der Appartements vorgestellt wird. „Wenn alles nach Plan läuft, wollen wir bereits am 1. Januar 2021 mit dem Erstbezug im Haus der Volkssolidarität starten. Damit geben wir den älteren Bürgern die Gelegenheit, inmitten des Stadtzentrums in ihren eigenen vier Wänden am Greizer Leben weiter teilzuhaben“, sagt Erhard Matschke, Geschäftsführer der Volkssolidarität Greiz.