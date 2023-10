Eisbahn Greiz: SPD macht weiter Druck

Die SPD-Fraktion im Greizer Stadtrat will die Eislauffläche in diesem Jahr wieder öffnen.

Greiz. Die Debatte um die Wiedereröffnung der Greizer Eishalle läuft auf Hochtouren. Eine Unterschriftensammlung läuft bis Freitag.

Die Aktion der Greizer SPD zur Wiedereröffnung der Greizer Eisbahn biegt auf die Zielgerade ein. „Derzeit sind viele Listen unterwegs, am Freitag, dem 27. Oktober, beenden wir die Aktion mit einem Aktionsstand zwischen 10 und 12 Uhr in der Brückenstraße/Ecke Schlossbergstraße“, sagt Ines Wartenberg, Chefin der der Greizer SPD.

Anliegen sei es, die Öffnung der Eisbahn in der Saison 2023/2024 zu erreichen. Es bleibe zu hoffen, dass die vielen Bekenntnisse im Aufsichtsrat nicht ungehört bleiben und in wenigen Wochen wieder das Eislaufen in Greiz möglich ist.

Eisbahn Greiz: Positive Reaktionen auf Öffnungsideen

An den Infoständen hätten positive Reaktionen überwogen. „Es ist für viele ein emotionales Thema. Es ist aber auch vorgekommen, dass Leute sagten, dass der Betrieb zu teuer sei. Es wurden auch unsere vorgelegten Vorschläge hinterfragt“, erzählt die SPD-Chefin über 17 Ideen zur Reduzierung der Kosten – vom Verkauf des „Hallen-Namens“ über Bandenwerbung und einer Fördervereinsgründung.

Aufsichtsrat will am 1. November über Eröffnung entscheiden

Vor der Aufsichtsratssitzung am 1. November sollen die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) übergeben werden. Dieser ist auch Chef des Aufsichtsrates. Ines Wartenberg fragt sich, was gewesen wäre, wenn die SPD die Aktion nicht im Frühjahr losgetreten hätten. „Wäre die Halle dann definitiv zu geblieben in der neuen Saison“, fragt sich die SPD-Politikerin.