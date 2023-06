Eiserne Hochzeit in Caselwitz gefeiert

Caselwitz. „Unsere Ehe ist bis heute eine gesegnete Zeit“

Das Fest der eisernen Hochzeit feierten Renate und Siegfried Göckeritz im Kreis ihrer drei Töchter, den Schwiegersöhnen, mit neun Enkeln und neun Urenkeln sowie weiteren Verwandten und Freunden in der Caselwitzer Martin-Luther-Kirche. Die Jubilare wurde am 8. Juni 1958 in der Fraureuther Kirche getraut. Von 1976 bis 1999 war Siegfried Göckeritz der Pfarrer der Caselwitzer Gemeinde. Seine Frau war ihm stets eine Stütze bei der Gemeindearbeit. Der Familienchor sang den Jubilaren am Samstag mehrere Ständchen. Diakon Michael Jalowski segnete das Paar. „Unsere Ehe ist bis heute eine gesegnete Zeit“, resümiert Siegfried Göckeritz.