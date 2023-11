Eishalle Greiz als Chance begreifen

Greiz Die teilweise erbitterten Debatten um die mögliche Wiedereröffnung der Eishalle Greiz sind vorbei. Nun sind die Bürger am Zug.

Die Greizer Eishalle macht auf! Das war die gute Nachricht und alle, die dafür gekämpft haben, freuten sich riesig über die Entscheidung. Die Stadt Greiz und die städtische Freizeitgesellschaft haben nun Fakten geschaffen. Am Nikolaustag geht es los. Man hat die Öffnungszeiten gekürzt und die Preise leicht erhöht. Damit will man den Kostenbedarf – die Halle ist und bleibt ein Zuschussgeschäft – man rechnet mit 250.000 bis 300.000 Euro in dieser Saison.

Eishalle Greiz muss offensiv vermarktet werden

Um diesen Wert zu minimieren, bedarf es vieler Stellschrauben, an denen man drehen muss. Es geht darum, das Alleinstellungsmerkmal einer solchen Einrichtung zu vermarkten. Dabei dürfen es gern kreative Ideen sein, um das Eislaufen in Greiz mit anderen Einrichtungen – egal ob städtisch oder privat – zu koppeln.

Warum kann der Kauf eines Tickets zum Eislaufen nicht gleichzeitig einen Rabatt beinhalten, um die städtischen Museen günstiger zu besuchen? Oder warum sollte man nicht einen Händler gewinnen, dessen Werbung auf den Tickets zu finden ist – vielleicht mit einem Coupon für einen Sondernachlass? Damit würde man vielleicht die Verweildauer der Eislaufgäste in der Stadt erhöhen und gleichzeitig aktiv die Wirtschaft oder die Einrichtungen der Stadt fördern.

Bürger aus der Region müssen die Einrichtung auch nutzen

Natürlich gehört dazu, dass auch die Greizer und Zeulenrodaer, die Aumaer und Teichwolframsdorfer, die Langenwetzendorfer und Bergaer die heimische Infrastruktur nutzen. Warum in die Ferne schweifen, wenn man so eine Einrichtung in der eigenen Region hat. Wenn jeder einigermaßen fitte Landkreisbewohner einmal die Eishalle besucht, tut er etwas für seine Gesundheit, für die Finanzen der Stadt Greiz und damit auch für eine gesicherte Zukunft der Eishalle.

Schnelle Entscheidung für eine Ganzjahresnutzung der Eishalle Greiz ist nötig

Und: Die Entscheidungsträger der Stadt müssen jetzt sehr schnell entscheiden, wie man die Halle künftig ganzjährig nutzen kann. Meine Gedanken drehen sich um Sport – vielleicht als Event-Halle für Inlineskater, BMX-er oder Scooterfahrer. Denn diese Trendsportarten können nicht an vielen Orten ausgeübt werden.