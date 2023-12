Eishalle Greiz: An Weihnachten auf schmalen Kufen den Kalorien trotzen

Sandra, Jörg, Vanessa und Melanie Seidel aus Zella-Mehlis, die auf Weihnachtsbesuch in Greiz waren, hatten wie hunderte andere Besucher ihre Freude in der Eishalle.

Greiz Die Eishalle Greiz hatte an den Weihnachtsfeiertagen einen echten Ansturm der Kufenflitzer erwartet. Ob es dazu kam?

Einen Ansturm hat an den beiden Weihnachtsfeiertagen die Greizer Eislauffläche erlebt. Zahlreiche Gäste aus nah und fern nutzten die Möglichkeit, sich dem flotten Kufenvergnügen hinzugeben oder erste Schritte auf dem glatten Geläuf zu machen. Seit dem 6. Dezember ist die Greizer Eishalle wieder geöffnet, nachdem lange diskutiert wurde, ob denn die Halle aus Kostengründen heuer überhaupt öffnen sollte. Letztlich wurden nach einer Unterschriftensammlung seitens der SPD Greiz und einem überwältigendem Echo darauf die Aufsichtsräte mit einem Konzept der städtischen Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft überzeugt, grünes Licht für das Kufenspektakel zu geben.

Kufenspaß lockt in den Ferien täglich außer montags nach Greiz

Normalerweise ist die Eishalle jeweils freitags bis sonntags für die Öffentlichkeit geöffnet, in den Ferien aber ist außer montags täglich das Eislaufen möglich. So werden sich bestimmt auch in den kommenden Tagen viele Eislauffreunde auf die schmalen Kufen begeben. Immer von 10 bis 18 Uhr kann man seine Runden (oder bei entsprechendem Können auch Pirouetten) drehen. Freitag bis Sonntag ist wie üblich länger geöffnet.

An den Weihnachtsfeiertagen hat die Greizer Eishalle zahlreiche Besucher angelockt - ganz egal, ob geübter Kufenflitzer oder blutiger Anfänger: Hier hatten alle ihren eiskalten Spaß. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Auch in den kommenden Tagen können Eisläufer noch ein wenig üben, um sicher auf die Kufen zu kommen. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Unter den Besuchern des 1., Weihnachtsfeiertages war auch Familie Seidel aus Zella-Mehlis. Die Eltern Sandra und Jörg waren mit ihren Töchtern Melanie und Vanessa auf die Eissportfläche gekommen. „Wir sind quasi auf Heimatbesuch, weil ich aus Greiz komme. Da liegt es nahe, dieses schöne Angebot zur Bewegung an den Feiertagen zu nutzen, zumal das Wetter ja auch nicht wirklich schön ist“, lacht Sandra Seidel und bemerkt, dass in ihrer Heimat der Weg bis zur Eishalle nach Ilmenau doch deutlich weiter ist als von Greiz aus.

Zahlreiche Besucher aus nah und fern kommen zur Eishalle Greiz

Auch andere Besucher nutzten in großer Zahl das fünf Zentimeter dicke Eis in der Eissporthalle Greiz, um den weihnachtlichen Kalorien doch ein paar Bewegungszeiten entgegenzusetzen. Auf dem Parkplatz der Halle sah man bei weitem nicht nur Autonummern aus dem Landkreis Greiz, auch Geraer, Zwickauer, Plauener und Vogtländer waren in großer Vielfalt nach Greiz gekommen. So auch Andrea Schneider aus Reichenbach, die mit ihrem Enkelsohn das Eis unsicher machte. Der Bursche hielt sich auf seinen ersten Runden aber mal lieber noch an einem der Eislaufpinguine fest.