Eishalle Greiz: Kufenflitzer genießen das Eisvergnügen

Eismeister in der Halle ist heuer der Chef des Aubachtal-Bäderkomplexes, Jan Fleischer, der sowohl die Eismaschine „Eisbär“ als auch die Technik am Laufen hält.

Greiz Monatelanger Streit und wilde Debatten sind vorbei: Die Eisbahn Greiz ist nun geöffnet und so lief das erste Saisonwochenende.

Mandy Gläser, die Chefin der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) hat am Montag ein erstes vorsichtig optimistisches Fazit zum Eröffnungswochenende der diesjährigen Eishallensaison gezogen. „Das erste Wochenende lief ganz gut, die Eishalle wurde gut angenommen, wir konnten etwa 1700 Besucher von Freitag bis Sonntag begrüßen – der Start war auf jeden Fall hoffnungsvoll“, fasste es die Rodewischerin, die auch die städtische Wohnungsgesellschaft Gewog leitet, zusammen. Man habe Familien, ältere Leute, aber durchaus auch wieder Jugendliche angezogen. „Es ist super, dass alles so reibungslos geklappt hat und wir das Eröffnungswochenende gut hinter uns gebracht haben“, freute sich Mandy Gläser.

Eis in der Eishalle Greiz wurde von den ersten Besuchern gelobt

Dabei stellt sie vor allem darauf ab, dass in der Halle gegenüber dem Spektrum-Center ein völlig neu zusammengestelltes Team am Wirken ist. Da muss sich natürlich alles erst einmal einspielen. „Unser Eis wurde gelobt und das multipliziert sich hoffentlich“, sagte die GFD-Chefin, die noch dazu anmerkte, dass schon gehörig viel los gewesen sei, am vergangenen Wochenende in Greiz – so der Weihnachtsmarkt, aber auch die Bundesliga-Ringer hatten einen Wettkampf zu absolvieren.

Ronny Stieber, der Chef der Energieversorgung Greiz, die das geplante Defizit der Eishalle auch in diesem Jahr ausgleichen wird, hatte seine Schlittschuhe schon bei der Verkündung des Eröffnungstermines dabei und testete das fünf Zentimeter dicke Eis. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Ziel: Mehr als 26.000 Eislaufgäste sollten in dieser Saison kommen

Nun müsse man erst einmal sehen, wie das dritte Adventswochenende laufe, um ein Gefühl zu bekommen, wie denn das Angebot von den Menschen aus nah und fern angenommen werde. „Unser Eismeister Jan Fleischer und ich sind sehr optimistisch, aber jetzt eine Prognose abzugeben, ist natürlich schwierig“, sagt Mandy Gläser und blickt zurück auf die letzte Saison mit Hallenöffnung – das war der Winter 2021/22. Damals waren über die Saison verteilt etwa 26.000 Eisläufer gekommen, freilich damals noch eingeschränkt durch Corona-Auflagen. Die GFD-Chefin glaubt, dass diese Zahl erreicht werden müsse, um die Öffnung als Erfolg bezeichnen zu können. Ihre genaueren Planungen, die letztlich im Aufsichtsrat zum Entschluss führten, die Halle in diesem Winter zu öffnen, möchte sie nicht öffentlich machen.

Marketing soll aktiviert werden – Kooperationen mit Partnern vor Ort gibt es heuer nicht

Aber man werde in Sachen Marketing einen guten Mix aus klassischer Werbung und Online-Aktivitäten betreiben, um möglichst viele potenzielle Kufenflitzer für die Greizer Eishalle zu begeistern. Zudem stehe ein Relaunch der entsprechenden Internetseiten auf dem Plan. Das alles gehe aber nur Schritt für Schritt – man könne nicht alles auf einmal machen. Auch eine Kooperation mit Partnern vor Ort sei heuer noch nicht möglich, aufgrund der Kürze der Zeit. „Wir wollen das im kommenden Jahr aber ebenfalls angehen. Aber der Einsatz der Punkte-Karte der Energieversorgung Greiz bringt ja für die Kunden des lokalen Energiewerkes auch einige Vorteile mit sich“, meint Mandy Gläser.

Größter Knackpunkt ist aus ihrer Sicht, wie die Menschen die geänderten Öffnungszeiten und leicht gestiegenen Preise akzeptieren. Sie meint: „Die moderate Preiserhöhung ist wichtig zur Finanzierung – aber sie trifft die Leute in Zeiten der Inflation. Man muss sehen, ob die Eislauffreunde so häufig zu uns kommen, wie gewohnt.“