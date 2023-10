Eishalle Greiz: Vorschläge für umstrittene Wiedereröffnung

Janine Ploß, Celine Neumann, Jessi Tröger und Lisa Bauer nutzten schon am Tag nach der Saisoneröffnung im Jahr 2021 die Eislauffläche in Greiz. Voriges Jahr wurde nicht geöffnet – ob dieses Jahr Eislaufvergnügen stattfindet, soll am 1. November beraten werden.

Greiz. Am Mittwoch entscheidet sich, ob die Eisbahn Greiz dieses Jahr öffnet. Der Aufsichtsrat und befindet über Vorschlage der städtischen Betreiber. Erste Ideen liegen jetzt auf dem Tisch.

„Natürlich ist uns vollkommen klar, dass die Wiedereröffnung einen Kraftakt bedeutet und Maßnahmen eher langfristig wirken und Investitionen bedeuten. Wir wollen dies aber für alle erreichen – für unsere Kinder und Jugendlichen, Familien und unsere Stadt“, hält Wolfgang Seifert, SPD-Stadtrat in Greiz ein flammendes Plädoyer für die umstrittene Wiedereröffnung der Greizer Eishalle in diesem Jahr. Am 1. November soll der Aufsichtsrat darüber befinden – auf Basis von Vorschlägen, die durch die Betreiber, die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) intern erarbeitet wurden.

Die SPD hat nun 17 Punkte vorgelegt, wie eine Wiedereröffnung der Eishalle rentabler werden könne – bislang werden rund 300.000 Euro Zuschuss pro Jahr fällig.

Das sind die wichtigsten Vorschläge der SPD Greiz zur Wiedereröffnung der Eislaufhalle

Verkürzung der Öffnungszeiten. Von Mittwoch bis Freitag soll 15 bis 19 Uhr, Samstag 14 bis 19 Uhr und Sonntag sowie in den Ferien in Thüringen und Sachsen 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zudem soll am Ende der Winterferien die Saison enden. Weiterhin soll Personal aus eigenem Personal des Bäderkomplexes und der Zweifelderhalle rekrutiert werden, den Eismeister soll der Bauhofstellen. Die Zusammenlegung von Kasse und Schlittschuh-Ausleihe, eine Analyse der Kältetechnik und längere Zeitabstände der Eiserneuerung sollen Sparpotenziale bergen.

Förderverein sollte gegründet werden, um Fördermittel zu erhalten

Aber auch die Gründung eines Fördervereins zur Akquise von Fördermitteln und Sponsoren könnte eine gute Maßnahme sein. Zudem sollten die Eintrittspreise um ein bis 1,50 Euro erhöht werden. Die SPD Greiz regt die Beschaffung von Fördermitteln in Bezug auf Kinder-und Jugendarbeit an und möchte den Werbemitteletat erhöhen, um mehr Besucher anzulocken.

Zudem würde man den Hallennamen an ein lokales Unternehmen vermarkten, Ideen dafür seien Koehler Paper, die Sparkasse, Nouryon Functional Chemicals oder die Köstritzer Brauerei.

Stromerzeugung durch Photovoltaik oder die Wasserkraft des Aubaches und eine Sommernutzung, beispielsweise als Skaterbahn werden ebenfalls angeregt.