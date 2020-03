Auch im vergangenen Jahr wurde in Greiz beim Eiskunstlauf um die Pokale gekämpft.

Greiz. Mehr als 50 Eisläufer aus vier Vereinen wollen zum Auftakt in der Eishalle Greiz um die Medaillen kämpfen.

Eisläufer zeigen am Sonntag ihr Können

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisläufer zeigen am Sonntag ihr Können

Am Sonntag, 8. März, wird in die Greizer Eishalle zum Wettkampf innerhalb der Greizer Kreisjugendspiele eingeladen. Mehr als 50 Eisläufer von vier Vereinen, unter anderem auch aus Dresden und Chemnitz, wollen in vier Kategorien um die begehrten Pokale und Medaillen kämpfen. Gastgeber sind die Eiskunstläufer des Hainberger SV Greiz.

Um 7.30 Uhr sollen die Kreisjugendspiele eröffnet werden, danach machen die jüngsten Eiskunstläufer den Anfang und zeigen mit ihrer Elementenfolge erste Trainingserfolge. In der Kategorie II werden schon Sprünge und Drehungen in einer Kürfolge präsentiert. Richtige Programme von zwei beziehungsweise drei Minuten Länge mit Sprung- und Schrittkombinationen, verschiedenen Drehungen und weiteren Eislaufelementen zeigen die Sportler in den Kategorien „Kleine Kür“ und „Große Kür“ – alles unter den kritischen Blicken der versierten Preisrichter.

Im Anschluss an die Wertungsläufe wird ein buntes Showprogramm mit einigen echten Höhepunkten auf dem Greizer Eisoval im Aubachtal präsentiert. Die Siegerehrung ist für 11.30 Uhr geplant. Wegen der Temperaturen in der Eishalle wird Zuschauern empfohlen, warme Kleidung anzuziehen.

Die Kreisjugendspiele im Landkreis Greiz werden in diesem Jahr in 21 Sportarten ausgetragen. Sie laufen in acht Austragungsorten bis 5. Juli.