Greiz. Am 3. und 4. März kann die Tageszeitung als E-Paper in der Greizer Sparkasse ausprobiert werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elektronische Zeitung am Riesen-Tablet testen

Lüanka Wagner, Verkäuferin der Mediengruppe Thüringen, erklärt bei der Greizer Sparkasse am Burgplatz Andreas Wilde, wie das E-Paper funktioniert. Mit Hilfe des Riesen-Tablets, mit dem das E-Paper auch noch am 4. März in Greiz getestet werden kann, erläutert sie die Vorteile der elektronischen Zeitung gegenüber der gedruckten. Dazu gehört unter anderem, dass es beim E-Paper keine Zustellprobleme gibt. Weitere Vorteile der elektronischen Version der Tageszeitung: Die Schrift kann vergrößert werden, man kann sich Texte sogar vorlesen lassen. Artikel können per E-Mail versendet werden und die Nutzer können im Archiv stöbern.