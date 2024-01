Raketen in Menge gefeuert Elfjähriges Kind in Greiz durch Böller verletzt

Greiz. Mehrere Menschen sind in der Neujahrsnacht in Greiz verletzt worden.

Mehrere Menschen sind in Greiz in der Neujahrsnacht verletzt worden, darunter ist auch ein elfjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilt, hatten gegen 0.30 Uhr in der August-Bebel-Straße ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide polizeibekannt, Raketen und Böller in eine Personengruppe geworfen. Vier Menschen wurden verletzt.

Der 18-Jährige verbrachte die weitere Nacht in Polizeigewahrsam, der 15-Jährige wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.