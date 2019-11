Elke Feyand stellt in Neumühle aus

„Die Schönheit der Natur kennt keine Grenzen“ - diese Worte spiegeln sich in den Landschaftsfotografien von Elke Feyand wieder, die von ihr gegenwärtig im Café Knottenmühle in Neumühle gezeigt werden. Und das ganz zur Freude der Eigentümerin Cornelia Klug, die im vorigen Jahr diese Einrichtung eröffnet hat. In gemütlicher Atmosphäre können sich die Besucher Zeit nehmen, um die vor allem im Greizer Park und in der Perle des Vogtlandes künstlerisch fotografierten Werke in aller Ruhe zu betrachten. Insbesondere dürften den Betrachtern die für die jeweiligen Motive einmaligen und stimmigen Lichtverhältnisse gefallen. Elke Feyand widmet sich seit dem Jahr 2015 der digitalen Fotografie und gehört zu den aktiven Mitgliedern im Greizer Fotoclub. „Fotografieren bedeutet für mich Spaß, Freude am Gestalten und Glück zugleich“, erklärt die gelernte Zahntechnikerin. Das Cafe’ ist außer Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.