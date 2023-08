Elsterberger Kellerfest steht ganz im Zeichen des Stadtjubiläums

Elsterberg. Die Stadt feiert drei Tage auf der fertig sanierten Burgruine mit einem abwechslungsreichen Programm.

Nach der Generalsanierung der Burgruine in Elsterberg kann dort wieder uneingeschränkt gefeiert werden. Und das taten die Einwohner und Gäste am Wochenende ausgiebig: Drei Tage Kellerfest standen auf dem Programm – mit Unterhaltung, Show, Musik und historischen Reminiszenzen. Bereits am Freitagabend startete der Kellerbetrieb, zu dem „Leos Disco“ aus Greiz heiße Scheiben auflegte, und bei der Open-Air-Disco nahm DJ Mike Fahrt auf.

Offiziell eröffnet wurde das Fest am Samstagnachmittag durch Elsterbergs Bürgermeister Axel Markert (SPD), der vom „Alten Stadtrat“ und Heroldsbläsern sekundiert wurde. Denn das diesjährige Kellerfest stand im Zeichen der Ersterwähnung Elsterbergs vor 825 Jahren. Nach den Fanfarenstößen der Heroldsbläser erläuterte Alt-Bürgermeister Volker Jenennchen, dass mit der Erwähnung des Ritters Rayer von Elsterberg im Jahre 1198 die Entwicklung der Stadt begonnen hatte. Historische Exponate konnten geschichtlich Interessierte im Wehrturm nachvollziehen.

Der aktuelle Bürgermeister erwähnte in seiner Eröffnungsrede, dass auch die Burgruine 825 Jahre alt sei und nach fast fünf Jahren Bauzeit fertig saniert sei.

Nach der Eröffnung enterte Schlagersänger Olaf Berger die Bühne. Seinetwegen waren einige Gäste zum Teil von weit her zum Kellerfest angereist – unter ihnen Elke aus Zwickau, Simone aus Rostock sowie Anke und Frank aus Dresden. „Wir sind seit 1985 Fans von Olaf Berger“, so die vier unisono, die zu fast jedem Auftritt ihres Idols reisen. „Seine Musik ist toll, ich liebe seinen Schlager-Pop“, schwärmt Elke und Anke ergänzt: „Olaf ist sehr sympathisch und immer auf dem Boden geblieben.“ Bei seinem Auftritt erwies sich Berger als routinierter Entertainer, der sein Publikum ohne Berührungsängste in seine Show einbezog. Selbstverständlich gab der Sänger, der dieses Jahr an Heiligabend 60 Jahre alt wird, seinen Fans nach der Show Autogramme und stand für Selfies und Gespräche bereit. Zum Samstagnachmittagsprogramm gehörten zudem ein furioser Auftritt der Reichenbacher Schalmeien, eine Tanzvorführung der Elsterberger Linedancer und mittelalterliche Klänge der „Rabenbrüder“. Am Abend heizte neben „Leos Disco“ die Greizer Band „Spur 13“ mit Live-Musik auf der Open-Air-Bühne bis spät in die Nacht ein.

Das Kellerfest klang am Sonntag mit einem Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit den „Elsterberger Musikanten“ aus.