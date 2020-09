Elsterberger Line-Dancer treten im Haus Kolin auf

Greiz. Einen besonderen Auftritt konnten am Dienstagabend die Bewohner des Hauses Kolin in Greiz-Pohlitz erleben. Auf dem Hof des Senioren- und Pflegeheims traten die Elsterberger Line-Dancer auf, um den Senioren während der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie ein wenig Abwechslung und Freude in ihr Leben zu bringen. Trotz technischer Schwierigkeiten – die Musik musste schließlich laut über ein Autoradio eingespielt werden – war die Freude über diese besondere Veranstaltung nicht nur den Tänzern sondern auch den Bewohnern anzusehen.