Auch in Greiz führt die Elster derzeit einen höheren Wasserstand als üblich – wegen der erheblichen Niederschläge der Tage um Weihnachten. Der Elsterparkplatz musste aus diesem Grund gesperrt werden.

Hochwasser Elsterparkplatz in Greiz bleibt weiter gesperrt

Greiz Die Hochwasserlage in Greiz und dem weiten Landkreis entspannt sich zwar leicht, aber dennoch bleibt der Elsterparkplatz wegen Überflutung erst einmal gesperrt.

Rund zweieinhalb Meter hoch fließt die Elster derzeit durch Greiz, vermeldete am Mittwoch die Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen. Der normale Pegel liegt bei etwa 1,80 Metern im langjährigen Mittel. Am Heiligabend kratzte der Pegel mit 2,90 Metern sogar knapp an der Meldegrenze, die bei drei Metern Wasserhöhe liegt.

Höhere Pegelstände gibt es zwar, aber keinen Grund zur Beunruhigung. Die Pegel gehen langsam zurück. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Seit dem ersten Weihnachtsfeiertage sinkt der Wasserstand langsam, aber kontinuierlich, auch weil der Dauerregen nachgelassen hat. Dennoch muss der Elsterparkplatz weiter gesperrt bleiben – ein Zustand, der bereits seit dem Weihnachtswochenende gilt, denn der Parkplatz ist überflutet. In der Einfahrt steht eine Absperrung mit Warnschild. Weitere Parkplätze, wie der Landratsamtsparkplatz, liegen höher und sind vom hohen Wasserstand der Elster nicht betroffen.