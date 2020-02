Elsterperlenweg bleibt Qualitätswanderweg

Der 72 Kilometer lange Elsterperlenweg zwischen Greiz und Wünschendorf gehört mit seiner Lage im Elstertal zu den schönsten Wanderwegen in Deutschland. Das gab es am Donnerstag auch schriftlich.

Zum vierten Mal erhielt der Weg die Zertifizierung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“. Andreas Kraus, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Deutschland, übergab die Urkunde an den Bergaer Bürgermeister, Heinz-Peter Beyer (parteilos). Kraus hatte sie im Januar auf einer Touristikmesse in Stuttgart stellvertretend für die Verantwortlichen vom Deutschen Wanderverband entgegengenommen.

Um die Zertifizierung zu erhalten, muss der Weg neun Kernkriterien erfüllen. Dazu kommen noch einmal 23 Wahlkriterien. Alle fallen sie in fünf Bereiche: Wegeformat (beispielsweise Wegführung, Belag, Breite), Wanderleitsystem (Wegweisung, Markierung), Natur/Landschaft, Kultur (Sehenswürdigkeiten) und Zivilisation (Gasthäuser, Parkplätze, öffentlicher Nahverkehr). Die Überprüfung findet unangemeldet statt. Die Zertifizierung gilt für drei Jahre und muss dann neu durchlaufen werden.

Im Vogtland gibt es insgesamt fünf zertifizierte Wege: den Vogtland-Panoramaweg, den Kammweg Erzgebirge-Vogtland, den Talsperrenweg Zeulenroda, den Höhensteig Klingenthal und eben den Elsterperlenweg. Damit würden sich die meisten Qualitätswanderwege in Thüringen und Sachsen in dieser Region befinden, so Kraus.

An diesem Logo erkennt man den Elsterperlenweg. Foto: Archiv: Kathrin Schulz

Doch der Verdienst, die Auszeichnung erneut erreicht zu haben, sei nicht allein durch die beteiligten Kommunen oder den Landkreis Greiz erreicht worden, waren sich die Beteiligten einig. Der eigentliche Dank gelte dem Kreiswanderwegewart, Harry Reinhold, und den insgesamt sechs Ortswanderwegewarten, die im Landkreis für den guten Zustand der Wege sorgen. Für Berga ist dies Reinhard Simon, in Greiz kümmert sich Eberhard Eisenbeiß um alles. Natürlich machen sie dabei nicht an den Grenzen der Wanderabschnitte Halt, sondern arbeiten immer wieder auch gemeinsam und helfen sich gegenseitig aus, wenn es nötig ist.