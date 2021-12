Eltern könnten Beitrag leisten

Heidi Henze über weiteres Sparpotenzial.

Seitdem ich die Stadtratssitzungen in Hohenleuben verfolge, heißt es stets: „Sparsamkeit ist oberstes Gebot“. Ist ja eigentlich eine Sache, die für alle gelten sollte. Doch wenn eine Stadt so extrem am Tropf hängt, dann könnte man schon mal die Geduld verlieren.

Dabei muss immer wieder den Vereinen der Stadt Dank gesagt werden: Diese übernehmen viele Aufgaben in Eigeninitiative und entlasten damit das Stadtsäckel.

Doch Bürgermeisterin Stefanie Soch ärgert etwas beträchtlich: die geringe Auslastung des Kindergartens. Gut 24 Plätze sind besetzt, für insgesamt 54 ist die Betriebserlaubnis gegeben. Das Schlimme daran ist, dass es in Hohenleuben nicht etwa zu wenig Kinder im entsprechenden Alter gibt, sondern die Eltern ihre Sprösslinge – aus welchen Gründen auch immer – in Einrichtungen anderer Ortschaften geben. Dafür muss die Stadt sogenannte Gastbeiträge für die Hohenleubener Kinder an andere Kommunen zahlen. 250.000 Euro würden so ausgegeben werden müssen.

Zum Vergleich: Für einen Zuschuss für das Freibad wird jedes Jahr wieder um 40.000 bis 50.000 Euro gerungen. Der Förderverein Waldbad Hohenleuben übernimmt einen Großteil der Arbeiten in Eigeninitiative. So wie dieser Verein handeln viele. Nur so sei es möglich, wenn auch in kleinen Schritten, aber immerhin stückchenweise vorwärts zu gehen.

Gerade jetzt, wo der Kindergarten grundhaft saniert und modernisiert wird, wäre es an der Zeit, dass die Eltern ihre Entscheidungen überdenken.